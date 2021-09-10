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10 вересня

Веном і Карнаж: Хто з зірок Нового каналу перетворився на кіногероїв на Comic Con Ukraine 2021?

 

5 та 6 вересня у Києві відбулось справжнє свято фільмів, мультфільмів та комп’ютерних ігор - фестиваль коміксів та косплею Comic Con Ukraine. Проігнорувати його та не прийти не змогли ні дорослі, ні діти, ні навіть зірки Нового каналу. Учасник Improv Live Show (Новий канал) Костя Трембовецький та герой серіаліті Київ вдень та вночі і блогер Богдан Шелудяк перевтілились у головних персонажів фільму Веном 2: Карнаж, та розповіли про свої враження від неймовірного гриму.

Веном і Карнаж: Хто з зірок Нового каналу перетворився на кіногероїв на Comic Con Ukraine 2021?
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