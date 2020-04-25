Топ-5 позитивних новин тижня! Лікуємо карантинну нудьгу

Новини про коронавірус вже зводять з розуму? Хочеться переключитися на позитив і посміхнутися? Бажання виконано! Дивись п'ять позитивних новин тижня прямо зараз. І обов'язково до кінця - там сімейство свинок влаштували аквапарк в лісовій річці.

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