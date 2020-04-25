Video: Топ-5 позитивних новин тижня! Лікуємо карантинну нудьгу

Новини про коронавірус вже зводять з розуму? Хочеться переключитися на позитив і посміхнутися? Бажання виконано! Дивись п'ять позитивних новин тижня прямо зараз.
Новий канал / G.space / Топ-5 позитивних новин тижня! Лікуємо карантинну нудьгу
25 квітня

Топ-5 позитивних новин тижня! Лікуємо карантинну нудьгу

Новини про коронавірус вже зводять з розуму? Хочеться переключитися на позитив і посміхнутися? Бажання виконано! Дивись п'ять позитивних новин тижня прямо зараз. І обов'язково до кінця - там сімейство свинок влаштували аквапарк в лісовій річці.

Ще більше позитивних новин

Топ-5 позитивних новин тижня! Лікуємо карантинну нудьгу
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності