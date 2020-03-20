Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу "Новий канал", надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Video: GO_A про скасування “Євробачення”, умови контракту і того самого Ванюшу. Найбільше інтерв’ю

І хоча гурт не їде на Євробачення в цьому році, в 2021 ми точно побачимо їх на сцені в Роттердамі. Хто такі - група GO A, дивись прямо зараз!
Новий канал / G.space / GO_A про скасування “Євробачення”, умови контракту і того самого Ванюшу. Найбільше інтерв’ю
20 березня

GO_A про скасування “Євробачення”, умови контракту і того самого Ванюшу. Найбільше інтерв’ю

Це інтерв'ю з групою "GO_A" ми записали за кілька днів до появи новин про скасування "Євробачення-2020". Тоді музиканти ще не підозрювали, що на сцену Роттердаму вони потраплять аж в 2021, і активно готувалися до виступу в травні. Зараз же через пандемію і карантин сталося багато змін, але Катя і Тарас залишилися такими ж щирими, історія їх групи не змінилася, а прагнення показати Європі справжній український колорит стало тільки сильнішим. Тож це інтерв'ю - можливість познайомитися з "GO_A" ближче, почути дивовижну історію створення колективу, дізнатися, чи дійсно учасники гурту - родичі, якими ще талантами володіють музиканти, подивитися, як група проходить тест на знання історії Євробачення і отримати відповіді на всі свої питання. І хоча гурт не їде на пісенний конкурс в цьому році, в 2021 ми точно побачимо їх на сцені в Роттердамі. Хто такі - група "GO_A", дивись прямо зараз!

Прочитати велике інтерв'ю із гуртом можно тут.

В тему:

Євробачення-2020: Шанувальник «GO_A» виграв велику суму, поставивши на перемогу групи

KRUTЬ: «Було навіть більше ніж 99 падінь перед злетом»

GO_A про скасування “Євробачення”, умови контракту і того самого Ванюшу. Найбільше інтерв’ю
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності