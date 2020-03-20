GO_A про скасування “Євробачення”, умови контракту і того самого Ванюшу. Найбільше інтерв’ю

Це інтерв'ю з групою "GO_A" ми записали за кілька днів до появи новин про скасування "Євробачення-2020". Тоді музиканти ще не підозрювали, що на сцену Роттердаму вони потраплять аж в 2021, і активно готувалися до виступу в травні. Зараз же через пандемію і карантин сталося багато змін, але Катя і Тарас залишилися такими ж щирими, історія їх групи не змінилася, а прагнення показати Європі справжній український колорит стало тільки сильнішим. Тож це інтерв'ю - можливість познайомитися з "GO_A" ближче, почути дивовижну історію створення колективу, дізнатися, чи дійсно учасники гурту - родичі, якими ще талантами володіють музиканти, подивитися, як група проходить тест на знання історії Євробачення і отримати відповіді на всі свої питання. І хоча гурт не їде на пісенний конкурс в цьому році, в 2021 ми точно побачимо їх на сцені в Роттердамі. Хто такі - група "GO_A", дивись прямо зараз!

Прочитати велике інтерв'ю із гуртом можно тут.

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