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19 жовтня

Артур Пройдаков – «Вчитель року» за версією премії Global Teacher Prize Ukraine

Учні звуть його по імені, а він умикає їм хіти вітчизняних виконавців. Головне щоб урок захоплював і діти закохувались в українську мову, літературу, культуру. Артур Пройдаков, вчитель столичної школи Midgard, нещодавно здобув звання «Вчитель року». А в ній брали участь більше трьох тисяч освітян! Секрет успіху не приховує.

Артур Пройдаков – «Вчитель року» за версією премії Global Teacher Prize Ukraine
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