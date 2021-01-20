Андре Тан про тренди зими 2021: Що повинно бути в гардеробі

Відомий український дизайнер, один з зіркових експертів Супер Топ-модель по-українськи, Андре Тан розповів, що буде популярним взимку 2021, які речі в тренді, на що звернути увагу при створенні образу, а про що варто забути зовсім. Жодних чудних подіумних луків! Говоримо лише про зручні та стильні повсякденні образи.

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