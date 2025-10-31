Продюсери «Корпорат» представили тизер найгучнішої комедії цієї зими!

Студія UnitedContentHUB представила перший тизер комедії «Корпорат» – української адаптації культової румунської стрічки Teambuilding. Тизер знайомить глядачів з атмосферою майбутньої прем’єри, яка вийде на великі екрани країни вже рівно через два місяці – 1 січня 2026 року.

«Корпорат» розповідає історію офісної команди великої торговельної компанії, яка дізнається про майбутні скорочення. Єдиний шанс залишитися у команді – пройти річний тімбілдінг, що перетворюється на випробування характерів, амбіцій, дружби та витримки. За знайомими корпоративними ситуаціями ховається комедія про реалії сучасного робочого життя, де правила часто формує не система, а люди всередині неї.

«Наш тизер – це настрій, вихор, бульбашки шампанського. Ми хочемо, щоб 90 хвилин фільму були такими ж – святковими, емоційними, з неочікуваними поворотами й теплим післясмаком.

Нам хочеться створити комедію, яку хочеться переглядати знову. Але вона не легковажна – зараз це важливо. Герої проходять через події, що їх змінюють. І фінал вас точно здивує.

Ми влучили зі всім акторським складом на 100%. Актори настільки відчули свої ролі, що багато імпровізували, і режисер Олександр Кірієнко це заохочував. Вони стали співавторами персонажів, і частина імпровізацій увійшла у тизер.» – креативний продюсер фільму Олексій Гончаренко.

Головні ролі у фільмі виконують Тетяна Малкова, Володимир Шумко, Юлія Ігнатченко, Павло Текучев та Євгеній Ламах. Також у стрічці з’являються Parfeniuk та Віталій Козловський у камео-ролях самих себе.

«Ми всі чекаємо свят і обіцяємо собі вийти з них кращою версією самого себе. Наш фільм про позитивні емоції і переосмислення цінностей, розважить і залишить підґрунтя для роздумів глядачів» – генеральний продюсер стрічки Олексій Лимаренко.

Режисер-постановник – Олександр Кірієнко, оператор-постановник – Олег Авілов, креативний продюсер Олексій Гончаренко, Генеральні продюсери – Олексій Лимаренко та Андрій Ногін.

Прем’єра фільму у всеукраїнському прокаті – 1 січня 2026 року.