Дантес, BRYKULETS чи Грабар: секс-коуч назвала найсексуальніших українських чоловіків

Нещодавно на YouTube-каналі зіркового стиліста Івана Морозова вийшов новий випуск шоу «Плітки Великого Міста». Героїнею епізоду стала відома секс-коуч Юлія Гайворонська

Іван і Юлія пригадали момент, коли зустрілися вперше — під час гастролей гурту «НеАнгели» в Одесі. Тоді Гайворонська прийшла на концерт як подруга однієї з солісток, Вікторії. Іван поцікавився, чи мала колись професія Юлії вплив на їхню дружбу.

Зараз дивляться

«Вона ніколи не була з запитом про секс. Вікторія — жінка, яка прекрасно володіє собою та увагою публіки», — відповіла Юля. І також розповіла, як залишила роботу ветеринаром заради кар’єри секс-коуча та чи стикалася з осудом рідних.

KOLA – «Кофеїн»: прем’єра пісні з прихованими сенсами у кожному рядку!

Тема сексу й досі залишається табуйованою для більшості українців. У програмі Юлія та Іван порушили питання, що часто стають причиною непорозумінь у парах. Однією з таких тем стали секс-іграшки. «Іграшки ми використовуємо для того, щоб урізноманітнити типові стимуляції», — пояснює Гайворонська.

За її словами, у стосунках є адаптаційний період, коли партнери звикають одне до одного й вибудовують власний «сценарій». Проте через 5–6 років цей сценарій може почати набридати, і саме тоді пара потребує нових форм близькості.

Іван поділився власною історією з життя: «У мене мама працювала в медицині, це було на початку 90-х. Одного разу вона принесла додому паперові згортки, у яких були вагінальні презервативи. То ми їх надували, одягали на ноги». Також він додав, що перші секс-іграшки у нього з’явилися після 35 років.

Юля зазначила, що нинішнім партнерам пощастило більше, адже з віком людина краще розуміє себе. А справжні «50 відтінків сірого», за її словами, починаються після 30. Не оминули й тему особистого життя секс-коуча. Юлія чітко дала зрозуміти: «Не говорю, бо є прийняте рішення та безпека для мене і моєї сім’ї». Вона зізналася, що перебуває у стосунках, але не хоче виносити це у публічний простір. Після гучного розлучення, про яке свого часу багато писали медіа, Юлія свідомо обрала тишу й захист особистих меж.

На питання про найсексуальніших чоловіків українського шоубізнесу Юлія назвала співака Дантеса, Назара Грабара та актора Сергія Стрельнікова. Окремо вона відзначила харизму та розкутість співака Brykulets, але зауважила, що він ще занадто молодий.

Багато традиційних та нетрадиційних пар звертаються до Юлії через проблеми в інтимному житті, але хочуть зберегти стосунки. На шоу вона поділилася техніками зваблення партнера поза поцілунками, справжніми причинами зрад та пояснила, що проблеми часто виникають, коли стосунки після адаптаційного періоду стають передбачуваними.

Дивіться повний випуск за посиланням: