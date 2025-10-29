На концерті Віталія Козловського обірвалася протипожежна завіса вагою 16 тонн

Під час виступу Віталія Козловського у Хмельницькому, що проходив у межах всеукраїнського туру, сталася технічна несправність — обірвалася протипожежна завіса вагою 16 тонн

На щастя, ніхто не постраждав. Попри інцидент і пошкодження частини обладнання, команда миттєво зреагувала, усунула наслідки та продовжила концерт. Атмосфера залишалася щирою й теплою — глядачі підтримали артиста оплесками, а вечір завершився на позитивній хвилі під гучні овації.

До речі, Віталій Козловський оголосив про великий сольний концерт у Палаці «Україна», який відбудеться 1 березня 2026 року. Подія стане важливим етапом у творчості співака після відновлення прав на власний бек-каталог та виходу гучних україномовних хітів.

Цього вечора наживо прозвучать «Пінаколада», «Моє море», «Мала змогла», «Небо плаче грозами» та інші композиції. Артист уже розкриває перші деталі шоу. І саме на цьому концерті окрім вже знайомих треків, вперше пролунає україномовна версія улюбленого хіта мільйонів «Шекспір».