Фільми Marvel: офіційна хронологія для перегляду

Якщо ви давно плануєте познайомитися ближче з всесвітом Marvel, то найкраще братися за цю серйозну справу, добре підготувавшись. А саме – склавши список фільмів у правильній хронології, щоб максимально поринути у фантастичний кіно всесвіт.
Незалежно від того, чи хочете ви «йти» в порядку випуску Marvel, в хронологічному порядку або в остаточному порядку, який включає кожен проект, короткометражний або повнометражний фільми, ми зібрали для вас список, який охоплює все!
Приготуйтеся засісти за перегляд з величезним відром попкорну, тому що вам багато, дуже багато часу, але повірте, воно того варте.
Отже, варіант 1. Як дивитися фільми Marvel у хронологічному порядку:
Капітан Америка: Перший месник
Капітан Марвел
Залізна людина
Неймовірний Халк
Залізна людина 2
Тор
Месники
Тор: Темний Світ
Залізна людина 3
Капітан Америка: Зимовий солдат
Вартові Галактики
Вартові Галактики Том. 2
Месники: Ера Альтрона
Людина-мураха
Капітан Америка: Громадянська війна
Чорна Пантера
Людина-павук: Повернення додому
Чорна вдова
Доктор Стрендж
Тор: Рагнарек
Людина-мураха та Оса
Месники: Війна нескінченності
Месники: Фінал
Шанг-Чі та легенда десяти кілець
Людина-павук: Далеко від дому
Вічні
Людина-павук: Шляхи додому немає
Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля
Варіант 2. Як дивитися фільми Marvel у порядку за датою випуску:
Фаза 1:
Залізна людина
Залізна людина 2
Тор
Капітан Америка: Перший месник
Месники
Фаза 2:
Залізна людина 3
Тор: Темний Світ
Капітан Америка: Зимовий солдат
Вартові Галактики
Месники: Ера Альтрона
Людина-мураха
Фаза 3:
Капітан Америка. Громадянська війна
Доктор Стрендж
Вартові Галактики 2
Людина-павук: Повернення додому
Тор: Рагнаре
Чорна Пантера
Месники: Війна нескінченності
Людина-мураха та Оса
Капітан Марвел
Месники: Фінал
Людина-павук: Далеко від дому
Фаза 4:
Чорна вдова
Шанг-Чі та легенда десяти кілець
Вічні
Людина-павук: Шляхи додому немає
Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля
Варіант 3. Повне занурення у всесвіт! Як дивитися всі фільми, серіали, ТВ-шоу, які стосуються того, що відбувається у всесвіті Marvel в хронологічному порядку:
Капітан Америка: Перший месник
Агент Картер (Marvel One-Shot)
Агент Картер 1-2 сезон
Капітан Марвел
Залізна людина
Неймовірний Халк
Залізна людина 2
Консультант (Marvel One-Shot)
Кумедний випадок стався на шляху до Молота Тора (Marvel One-Shot)
