Jerry Heil презентувала Earth — кліп Алана Бадоєва про розмінування і життя

Режисер Алан Бадоєв створив соціальний кліп для співачки Jerry Heil на пісню Earth (Dradada). У новій роботі артистка привертає увагу до теми гуманітарного розмінування територій України. Це пісня про відродження землі й країни після війни.

– Працюючи з виконавцем, я прагну розкривати його справжній портрет, відкривати нові грані, щоб глядач закохувався ще глибше. У цьому кліпі Jerry Heil постає в гармонії з українськими традиціями й обрядами. Її танок мов молитва землі, що оплакує минуле й пробуджується до життя, нагадуючи про важливість розмінування нашої рідної землі, – підкреслив Алан Бадоєв.

Візуальна стилістика кліпу обрана не випадково. У ній можна побачити інтонації та алюзії на творчість Сергія Параджанова. У кадрі – символічні образи: наречена, земляна лялька, танок у солом’яній сукні над землею.

У фіналі кліпу Jerry Heil символічно очищує землю, вивільняючи її енергію, родючість і життя – світло, що повертається після темряви війни. Алан Бадоєв, який також став креативним директором великого шоу Jerry Heil «ДЖЕРЕЛО» у квітні 2026, заінтригував підготовкою до виступу.

– Мені комфортно працювати з Jerry Heil, адже вона завжди шукає глибини в собі. Ми відчували одне одного, тому я щиро задоволений результатом. Частково цей образ буде відображений у шоу «ДЖЕРЕЛО», яке глядачі побачать навесні у Палаці спорту”.