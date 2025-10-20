Оля Полякова готова оплатити участь у «Євробаченні» власним коштом

Українська співачка Оля Полякова під час прямого ефіру в Instagram, який провела у день прем’єри своєї нової пісні, заявила, що візьме на себе всі витрати, якщо отримає можливість брати участь у нацвідборі на «Євробачення-2026».

– Якщо правила змінять і я зможу взяти участь – усі витрати за номер і поїздку я беру на себе. Державі не доведеться платити нічого, – наголосила артистка.

Полякова підкреслила, що вже подала заявку на участь у відборі та очікує справедливого рішення від організаторів. За її словами, нинішні обмеження, які стосуються артистів, що колись виступали в hосії, втратили сенс і суперечать принципам рівності.

Співачка також додала, що в разі відмови готова відстоювати своє право в суді, адже вважає, що українські артисти, які роками працюють для своєї аудиторії, мають право на рівні умови.