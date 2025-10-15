MONATIK та KOLA – 127: прем'єра кліпу

Довгоочікувана колаборація двох артистів, які надихають щирістю та наполегливістю, – MONATIK і KOLA – нарешті стала реальністю. Вони представили пісню «127», що увійшла до четвертого сольного альбому MONATIK «Вічно танцююча людина» та неймовірно атмосферний і чуттєвий кліп режисера Руслана Махова, що поєднує кінематографічність, чорно-білу естетику та глибокі відтінки, немов зі стрічки нью-йоркського кіно.

Режисером відео став Руслан Махов. Робота вражає чорно-білою стилістикою та насиченими кольоровими акцентами, створюючи відчуття художнього кіно. Атмосферу тепла та щирості, що панувала на знімальному майданчику, можна відчути у кожному кадрі.

– Я бачу пісні кольорами. Ця – чорна й біла водночас, що зливаються у сіре, а звідти вже народжується будь-яка палітра. Немов коло за колом – думки, різні й необхідні, що не дають зупинитися. І кожне коло додає новий відтінок. Додавай їх з любов’ю. Бо ось – моя весна, – ділиться MONATIK.

– На зйомках було так легко й тепло, ніби все відбувалось само собою. Ми сміялися, підтримували одне одного, і ця атмосфера залишилася в кліпі. Наша історія – про любов у всіх її проявах, яку треба приймати, плекати, не боятися. Бо саме любов руйнує страх і біль, залишає лише світло й щастя, – додає KOLA.

Для зйомок відео було залучено більше 50 акторів масових сцен, а також перформери, які виконували свої контемп-партії. Одним із головних перформерів став Костянтин Томільченко – культова постать у світі танцю. Спеціально для відео він виконав соло-перформанс.

MONATIK і KOLA знайомі давно, але саме зараз настав час для спільної історії. Обидва артисти вирізняються особливою працьовитістю й здатністю надихати, мотивувати та доводити, що мріяти й багато працювати не лише не шкідливо, а й надзвичайно важливо. Композиція і відеоробота «127» стали синергією їхніх характерів, стилів та енергії.

– Пісня «127» для Діми має особливе значення – я знаю, що в назві закодовані дати народження його дітей, і він її проживає дуже по-особливому. А для мене це пісня про справжні почуття, які не зникають. Про те, що у любові немає терміну придатності. Якщо справді кохаєш – це назавжди, – розповідає KOLA.