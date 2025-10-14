iSKra – Збирай мене: слухати пісню онлайн

14 жовтня авторка пісень та співачка iSKra, переможниця шоу «Неймовірні дуети» (Новий канал), презентує пісню, яка є продовженням синглу «Втікатиму»

Бувають моменти, коли усвідомлюєш, що залишились лише уламки. Від розбитих мрій, спогадів, серця, яке билось. Ти стоїш на руїнах свого світу і не віриш, що хтось може побачити не уламки, а те, ким можеш знову стати. Нова пісня авторки та співачки iSKra «Збирай мене» стала продовженням синглу «Втікатиму». Про людину, яка здатна тебе дбайливо зібрати по частинках та відновити віру в себе.

Зараз дивляться

– «Ти падай, а я тебе впіймаю. І я впала. А Гаррі мене впіймав» – фраза з популярного роману Тейлор Дженкінс Рід «Сім чоловіків Евелін Г’юґо» засіла в моїй пам’яті на цілий рік, після прочитання книги. З того часу я хотіла написати пісню про людину, яка може спіймати та стати опорою у найболючіші моменти нашого життя, – розповідає iSKra.

Пісню «Збирай мене» співачка почала писати після прем’єри треку «Втікатиму».

– Це музична дилогія, де перший трек занурює нас у передісторію. Адже «Втікатиму» про пошук своїх людей з якими життя стає наповненим. А «Збирай мене» стає її логічним та емоційним продовженням. Про людей, які склеюють наші розбиті серця та душі. З підтримкою та вірою такої людини, ми стаємо сильнішими, нам не страшно йти туди, де страшно було раніше. Без вагання можемо показати свою слабкість і отримати підтримку, – розповідає iSKra.

За словами співачки, пісня нагадуватиме українцям про цінність людського зв’язку.

– Сьогодні наше суспільство переосмислює пріоритети і ми вчимося цінувати найменші моменти стабільності. Рядками: «І моменти страху я заллю сльозами у твоє плече, і буде земля під ногами», хочу нагадувати, що ми не мусимо долати все наодинці. І показати свої сльози – перший крок до зцілення, коли знаходиш людину, якій можна сказати: «Збери мене». Щиро бажаю кожному мати таку опору, – розповідає iSKra.

З 14 жовтня слухайте прем’єру «Збирай мене» на всіх музичних платформах: