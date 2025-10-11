Перевидання легендарної платівки Незрівнянний світ краси: ШІ оживив Назарія Яремчука

21 жовтня світ побачить перевидання легендарної платівки Назарія Яремчука «Незрівнянний світ краси», уперше випущеної ще 1980 року. Це частина проєкту Re:Yaremchuk, покликаного відновити й переосмислити культурну спадщину співака.

Оригінальний вініл, якому вже 45 років, сьогодні майже неможливо знайти. Та саме цей запис вважають одним із найкращих зразків української музичної класики, і тепер він знову стане доступним широкій аудиторії.

– Проєкт Re:Yaremchuk покликаний актуалізувати українську музичну спадщину. Як показав досвід документального фільму «Яремчук: Незрівнянний світ краси», сучасні культурно-освітні формати можуть успішно популяризувати її серед молодої аудиторії, – переконана авторка проєкту Марія Яремчук.

Команда креативної агенції Bickerstaff, надихнувшись творчістю Яремчука та новим віжуалом від Даніеля Скрипника, створила коротку анімацію, де Назарій Яремчук «оживає» завдяки штучному інтелекту.

За словами Марії Яремчук у роботі над перевиданням важливо було зберегти автентичність платівки. Художник Даніель Скрипник переосмислив обкладинку у власній манері, додавши їй фантазійності, глибини й відчуття чарівності. Саме ця казкова естетика надихнула команду на створення ШІ-відео, у якому Яремчук «оживає».

У відео сховано символічну пасхалку, де у казковому лісі Яремчук знаходить фантазійну червону руту. Цей елемент відсилає до початку його творчого шляху. Саме під час зйомок фільму «Червона Рута» у 1969 році вперше прозвучала пісня «Незрівнянний світ краси».

У Bickerstaff.734 додають, що мета релізу – не лише повернути музику Яремчука сучасному слухачу, а й показати, що поки звучить його голос, живе й сама легенда.