Ексклюзив до фільму «Чорний телефон 2»: про створення персонажа Ітана Гоука та вплив Стівена Кінга

Чотири роки тому 13-річний Фінн убив свого викрадача та зміг утекти, ставши єдиним, хто вижив після зустрічі з Ґребером. Але справжнє зло не знає смерті… і телефон знову дзвонить.

Чотириразовий номінант на премію «Оскар» Ітан Гоук повертається до найзловіснішої ролі у своїй кар’єрі – Ґребера, який прагне помститися Фінну (Мейсон Темс) із потойбіччя, тероризуючи його молодшу сестру Ґвен (Мадлен МакҐроу).

Режисер фільму Скотт Дерріксон, сценарист Крістофер Карґілл, чотириразовий номінант на премію «Оскар» Ітан Гоук та інші актори розповідають ексклюзивні подробиці про стрічку «Чорний телефон 2».

Крістофер Карґілл (сценарист) додає:

– Звичайно, уникнути впливу Стівена Кінга неможливо. Скотт Дерріксон (режисер) і я завжди відчували на собі глибокий його вплив, і ми використали це ще в першому фільмі».

Цей вплив був значним і на автора оповідання – Джо Гілла. Адже Кінг – його батько.

– У цьому фільмі Ґвен приймає й розвиває свої здібності, тоді як Фінн – відкидає їх, – продовжує Карґілл. – Це протиставлення дуже перегукується з ранніми творами Кінга, особливо з Запалювачкою, яка справила на мене величезне враження.

Творче партнерство між Дерріксоном і Карґіллом залишається серцем проєкту.

– Скотт — візіонер-оповідач із неймовірним чуттям на те, що працює на екрані, – каже Карґілл. – Ми маємо своєрідний «короткий код» під час написання, що дозволяє нам рухатися швидко й ризикувати. На знімальному майданчику суперсила Скотта – точно знати, коли щось не працює. Спостерігати за тим, як він вирішує проблеми в реальному часі, – вражаюче. Він упевнений, відкритий до співпраці й повністю зосереджений на історії, яку прагне розповісти.

Дерріксон додає:

– Карґілл починав як мій співавтор, а згодом став моїм другом і навіть свідком на весіллі. Ми пройшли крізь багато випробувань і залишаємося настільки ж близькими особисто, як і професійно. А творчо нас завжди живить матеріал. Усе завжди зводиться до того, щоб розповісти хорошу історію. Саме це нас веде вперед.

Продюсер Джейсон Блум підтверджує, що саме цей баланс і робить франшизу особливою.

– Сценарій Чорного телефону 2 нагадав мені, яку неймовірну основу дало нам оповідання Джо Гілла й наскільки блискуче Скотт і Карґілл змогли її розвинути, – ділиться Блум. – Вони поглибили міфологію, водночас зберігши інтимність першого фільму, створивши баланс між жахом, емоцією та характерами. Це й робить хорор справді великим – він має значення, він має чіпляти. І вони знову цього досягли.

У Чорному телефоні Ітан Гоук подарував одну з наймоторошніших ролей у своїй кар’єрі, втіливши Ґребера – садистського вбивцю дітей, який утримував своїх жертв у звукоізольованому підвалі.

– Ітан Гоук – із тих акторів, які повністю зникають у ролі, – каже продюсер Джейсон Блум. – І з Ґребером він створив щось справді культове. Його повернення було критично важливим, адже саме ця роль стала однією з головних причин успіху першого фільму.

Моторошні маски Ґребера й його гнітюча присутність миттєво стали частиною іконографії жанру, а його смерть від рук Фінна (Мейсон Темс) у фіналі першого фільму завершила історію в жахливому ключі.

Та антагоністи, які залишають настільки сильний слід, рідко залишаються похованими. У Чорному телефоні 2 Гоук повертається як Ґребер, але вже не як людина, а як щось набагато страшніше.

– Я б не знімав продовження, якби Ітан не погодився повернутися, – каже сценарист, продюсер і режисер Скотт Дерріксон. – Він погодився ще до появи сценарію, і це виявило величезну довіру до мене. Мене захопила ідея повернути Ґребера у вигляді примари.

Ця довіра ґрунтується на співпраці, що триває ще з часів Sinister, який Дерріксон і Карґілл зняли з Гоуком понад десять років тому.

– Скотт Дерріксон і Карґілл – сценарист і режисер світового класу, – зазначає Гоук. – Вони досконало розуміють геометрію, математику та метафору того, чого може досягти хорор. Коли вони попросили мене повернутися до ролі Ґребера, я знав: якою б не була їхня візія, вона буде блискучою. У цьому є справжня краса – зробити продовження історією Ґвен, дозволивши їй розкрити себе й допомогти Фінну вилікуватися після страшних подій першої стрічки.

Для Дерріксона повернення Ґребера стало можливістю зануритися глибше.

– Ітан грає мстивого примару, що в теорії є типовим елементом жанру, але зазвичай глядачам не дають побачити й почути діалоги від привида, – пояснює режисер. – Мене цікавили і його мотиви, і передісторія. Якщо Ґребер повертається як дух, то чому він повертається й що нового ми можемо дізнатися про нього після першої частини?

Гоук сприйняв цю роль як нагоду дослідити, як жахи черпають силу зі спогадів.

– Історії про привидів завжди здавалися мені такими, що більше говорять не про мертвих, а про живих, – розмірковує він. – Вони про те, що залишається після смерті: жаль, гнів, любов чи щось інше. Чорний телефон був історією про двох дітей, які вижили в живому кошмарі; Чорний телефон 2 – про те, як важко впоратися з таким насильством. Привид Ґребера – втілення невимовно страшних спогадів, які, як би ти не намагався одужати, все одно знайдуть шлях переслідувати тебе.

Ця ідея набуває найстрашнішого вигляду в тому, як новий розділ переосмислює Ґребера після смерті.

– Ґребер еволюціонував у щось набагато жахливіше, адже тепер він надприродна істота, – каже Карґілл. – У цьому всесвіті, коли людина помирає, другорядні риси починають зникати. Залишається лише найсильніша частина. Для хлопців у підвалі це був страх. Для Робіна, друга Фінна, – його моральна сила. А для Ґребера – чиста лють. Наприкінці першого фільму він убиває власного брата й замість того, щоб взяти відповідальність, звинувачує Фінна. У його уявленні саме Фінн винен у смерті брата. Цей гнів і переносить його у потойбіччя. І тепер він – лише лють і садизм. Але він прагне не просто помсти: він хоче, щоб Фінн страждав, щоб він побачив, як помирає єдина людина, яку він по-справжньому любить – його сестра. Ми підсилили всі риси, що робили Ґребера монстром.



Смерть Робіна у Чорному телефоні стала однією з найтрагічніших поворотних точок. Сильний і безстрашний друг, який навчив Фінна дати відсіч, був убитий Ґребером, і його відсутність принесла Фінну водночас і біль утрати, і рішучість вижити. У Чорному телефоні 2 ця спадщина продовжує жити через молодшого брата Робіна – Ернесто, якого зіграв Мігель Мора. Актор, який уперше з’явився на екрані саме в ролі Робіна, повертається у вражаючому перевтіленні.

– Ми б дуже хотіли повернути Робіна у цьому фільмі, але це очевидно не мало б сенсу, – пояснює сценарист і продюсер С. Роберт Карґілл. – Тоді Скотт запропонував ідею: а що, як Мігель зіграє брата Робіна? Це спрацювало ідеально. Робін був бунтарем, а Ернесто – більш стриманий і зібраний. Із втратою брата Ернесто починає дивитися на Фінна як на зв’язок із тим, кого він втратив, але Фінн тримає дистанцію. У багатьох аспектах Ернесто для Фінна – те саме, чим Ґвен є для їхньої матері Гоуп: продовженням чогось нерозв’язаного.

Але ця ідея мала сенс лише тоді, якщо Мора зміг би повністю зникнути в абсолютно новій ролі.

– Я не хотів бачити Мігеля в цій ролі лише тому, що він схожий на Робіна, – наголошує сценарист, продюсер і режисер Скотт Дерріксон. – Мені було важливо побачити, як він виріс як людина й як актор. Я вважав, що він зрозуміє цю роль краще за будь-кого. Ми запросили його на проби з Медді (МакҐроу), без жодних гарантій, і вже під час першої сцени я зрозумів: він ідеальний. Як виявилося, усі ці роки він сумлінно працював над акторською майстерністю, і, думаю, більшість навіть не здогадається, що Ернесто грає той самий актор, що й Робіна. Мігель – дуже дисциплінований і відданий хлопець, який досягне успіху в будь-якій сфері, за яку візьметься. А тут він зробив щось неймовірне: створив абсолютно інший образ. Він заслужив цю роль і блискуче її втілив.

Для Мори повернення стало несподіваним і особистим.

– Мій персонаж загинув у першому фільмі, тому я навіть не думав, що повернуся, – зізнається актор. – Я навіть не знав, що буде сиквел. Тож коли почув, що Скотт хоче, аби я зіграв брата Робіна, був шокований і водночас дуже радий. Потім я прочитав сценарій, і кожна сторінка мене захоплювала. Скотт і Карґілл написали щось справді особливе. Це страшніше за перший фільм, але водночас і смішніше, і романтичніше, і емоційніше.

На відміну від Робіна, який бився кулаками, Ернесто намагається знаходити шлях через стриманість.

– Спершу я думав, що Ернесто буде таким самим жорстким і непередбачуваним, як Робін, – каже Мора. – Але Скотт пояснив: «Ні, він відмінник у краватці й окулярах». Коли я зрозумів, ким є Ернесто, я зміг з ним з’єднатися. Він втратив брата, потім батька, і тепер живе з матір’ю-одиначкою, стикаючись із людиною, яка вбила його брата. Мені подобається, що він привносить легкість, але при цьому завжди відчуваєш його тягар: горе, гнів і тихе відчуття, що, можливо, люди вважають, що саме його, а не Робіна, мало не стати жертвою. Це важкий вантаж для підлітка.

Цей контраст робить зв’язок Ернесто з Ґвен ще зворушливішим.

– Він безтямно закоханий у неї, – каже Карґілл. – І Ґвен теж відчуває прихильність, але вона насторожена. Щойно вона розуміє, що Ернесто не просто терпить її такою, яка вона є, а справді приймає, вона починає відкриватися. І з цього виростає щира й мила історія кохання між двома підлітками, які намагаються пізнати одне одного, водночас проходячи крізь жахи.

Для Мори Ернесто також став способом зберегти присутність Робіна.

– У Ернесто досі живе частинка Робіна, – пояснює актор. – Його впевненість стала частиною мене. Сісти в розбиту «фмпалу» й запросити Ґвен на побачення прямо перед її братом – на це потрібна сміливість, і я думаю, ця іскра – від Робіна. Мені подобається, що він усе ще присутній у цій історії. Зіграти обох братів дало мені набагато глибший зв’язок із цим світом, ніж я очікував.

Дивіться «Чорний телефон 2» на великих екранах 16 жовтня!