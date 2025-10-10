alyona alyona x SKYLERR – Лети: прем'єра пісні дуету





Українська реп-діва alyona alyona та відома співачка SKYLERR представили спільний сингл «Лети», який вже доступний на всіх музичних платформах. Це перша офіційна прем’єра до великого різдвяного концерту 20 грудня у Палаці Спорту, де alyona alyona об’єднає відомих українських артистів, аби подарувати свято тим, хто особливо чекає на різдвяне диво.

«Лети» – це емоційна композиція про свободу, внутрішню силу та віру у власні крила. Трек поєднує потужний реп alyona alyona та чуттєвий вокал SKYLERR, створюючи особливе звучання.

– Ця пісня – про момент, коли ти нарешті відпускаєш сумніви й страхи та дозволяєш собі літати. Ми прагнули створити композицію, яка надихає й мотивує, і, здається, нам це вдалося. Кожного дня ми переживаємо і злети, і падіння, але в будь-якій життєвій ситуації важливо підніматися й розправляти свої крила. Дуже хочу, аби саме ця пісня надихала людей ніколи не здаватися – ні коли страшно, ні коли важко, навіть тоді, коли поруч немає тієї підтримки, яка так потрібна зараз. Кожна пташка має пам’ятати, що є ті, хто в неї вірить, хто її підтримує та хто завжди допоможе розправити крила, – коментує alyona alyona.

– Цей трек – про силу, яка є в кожному з нас. Навіть коли важко, навіть коли страшно – важливо не зупинятись. Ми всі маємо свої крила, просто іноді про них забуваємо. Це нагадування собі й кожному, хто слухає: піднімайся, іди вперед, не здавайся. Я щаслива, що у нас з Альоною вийшов трек, який звучить так натхненно і надає крила, – ділиться SKYLERR.

Також вийшла відеоробота до треку «Лети», яка передає весь настрій та сприйняття того, що саме співачки заклали у слова спільної пісні. Почути трек наживо можна буде 20 грудня у Палаці Спорту на головній різдвяній події року – «Наймузичніша ялинка країни з alyona alyona».