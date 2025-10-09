Фільми Marvel: офіційна хронологія для перегляду

Якщо ви давно плануєте познайомитися ближче з всесвітом Marvel, то найкраще братися за цю серйозну справу, добре підготувавшись. А саме – склавши список фільмів у правильній хронології, щоб максимально поринути у фантастичний кіно всесвіт.

Незалежно від того, чи хочете ви «йти» в порядку випуску Marvel, в хронологічному порядку або в остаточному порядку, який включає кожен проект, короткометражний або повнометражний фільми, ми зібрали для вас список, який охоплює все!

Приготуйтеся засісти за перегляд з величезним відром попкорну, тому що вам багато, дуже багато часу, але повірте, воно того варте.

Отже, варіант 1. Як дивитися фільми Marvel у хронологічному порядку:

Капітан Америка: Перший месник

Капітан Марвел

Залізна людина

Неймовірний Халк

Залізна людина 2

Тор

Месники

Тор: Темний Світ

Залізна людина 3

Капітан Америка: Зимовий солдат

Вартові Галактики

Вартові Галактики Том. 2

Месники: Ера Альтрона

Людина-мураха

Капітан Америка: Громадянська війна

Чорна Пантера

Людина-павук: Повернення додому

Чорна вдова

Доктор Стрендж

Тор: Рагнарек

Людина-мураха та Оса

Месники: Війна нескінченності

Месники: Фінал

Шанг-Чі та легенда десяти кілець

Людина-павук: Далеко від дому

Вічні

Людина-павук: Шляхи додому немає

Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля

Варіант 2. Як дивитися фільми Marvel у порядку за датою випуску:

Фаза 1:

Залізна людина

Залізна людина 2

Тор

Капітан Америка: Перший месник

Месники

Фаза 2:

Залізна людина 3

Тор: Темний Світ

Капітан Америка: Зимовий солдат

Вартові Галактики

Месники: Ера Альтрона

Людина-мураха

Фаза 3:

Капітан Америка. Громадянська війна

Доктор Стрендж

Вартові Галактики 2

Людина-павук: Повернення додому

Тор: Рагнаре

Чорна Пантера

Месники: Війна нескінченності

Людина-мураха та Оса

Капітан Марвел

Месники: Фінал

Людина-павук: Далеко від дому

Фаза 4:

Чорна вдова

Шанг-Чі та легенда десяти кілець

Вічні

Людина-павук: Шляхи додому немає

Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля

Варіант 3. Повне занурення у всесвіт! Як дивитися всі фільми, серіали, ТВ-шоу, які стосуються того, що відбувається у всесвіті Marvel в хронологічному порядку:

Капітан Америка: Перший месник

Агент Картер (Marvel One-Shot)

Агент Картер 1-2 сезон

Капітан Марвел

Залізна людина

Неймовірний Халк

Залізна людина 2

Консультант (Marvel One-Shot)

Кумедний випадок стався на шляху до Молота Тора (Marvel One-Shot)

Тор

Месники

Пункт 47 (Marvel One-Shot)

Залізна людина 3

Хай живе король (Marvel One-Shot)

Агенти Щ.І.Т. 1 сезон, з 1 по 7 серії

Тор: Темний Світ

Агенти Щ.І.Т. 1 сезон, з 8 по 16 серії

Капітан Америка: Зимовий солдат

Агенти Щ.І.Т. 1 сезон, з 17 по 22 серії

Вартові Галактики

Вартові Галактики 2

Шибайголова 1 сезон

Агенти Щ.І.Т. 2 сезон, з 1 по 19 серії

Джессіка Джонс 1 сезон

Месники: Ера Альтрона

Агенти Щ.І.Т. 2 сезон, з 20 по 22 серії

Шибайголова 2 сезон

Люк Кейдж 1 сезон

Людина-мураха

Агенти Щ.І.Т. 3 сезон, з 1 по 14 серії

Плащ та кинджал 1 сезон

Залізний кулак 1 сезон

Плащ та кинджал 2 сезон

Захисники 1 сезон

Втікачі 1 сезон

Агенти Щ.І.Т. 3 сезон, серії з 15 по 19

Каратель 1 сезон

Капітан Америка: Громадянська війна

Агенти Щ.І.Т. 3 сезон, серії з 20 по 22

Чорна Пантера

Чорна вдова

Втікачі 2 сезон

Нелюди 1 сезон

Джессіка Джонс 2 сезон

Втікачі 3 сезон

Людина-павук: Повернення додому

Агенти Щ.І.Т.: Рогатка 1 сезон

Люк Кейдж 2 сезон

Доктор Стрендж

Агенти щита. 4 сезон, з 1 по 8 серії

Залізний кулак 2 сезон

Шибайголова 3 сезон

Агенти Щ.І.Т. 4 сезон, з 9 по 22 серії

Каратель 2 сезон

Джессіка Джонс 3 сезон

Тор: Рагнарек

Агенти Щ.І.Т. 5 сезон, з 1 по 19 серії

Людина-мураха та Оса

Месники: Війна нескінченності

Агенти Щ.І.Т. 5 сезон, з 20 по 22 серії

Агенти Щ.І.Т. 6 сезон

Агенти Щ.І.Т. 7 сезон

Месники: Фінал

ВандаВіжен 1 сезон

Сокіл та Зимовий Солдат 1 сезон

Шанг-Чі та легенда десяти кілець

Людина-павук: Далеко від дому

Вічні

Людина-павук: Шляху додому немає

Соколине Око

Що якщо…? 1 сезон (альтернативний графік)

Локі 1 сезон (альтернативний графік)

Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля

Місячний лицар

Міс Марвел

За матеріалами www.cosmopolitan.com