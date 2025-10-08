Топ-5 фільмів жахів на осінь

Осінь створена для фільмів жахів: за вікном холодні вітри й тумани, а на екрані — морок, таємниці й примари минулого. Якщо ви любите кіно, яке дарує мурахи по шкірі та залишає довгий післясмак, ця добірка саме для вас.

Ексклюзив: про успіх та перешкоди першого «Чорного телефону» та що нас чекає у довгоочікуваному продовжені

Зараз дивляться

1. Чорний телефон 2 (у кіно з 16 жовтня)

Продовження хіта «Чорний телефон» повертає нас у світ страху й паранормальних дзвінків.

Фінну вже 17, але він досі намагається впорядкувати своє життя після викрадення. Його сестра Ґвен починає бачити моторошні сни та чути голоси з чорного телефону — видіння трьох хлопців, якими опікується загадковий незнайомець у зимовому таборі «Альпійське озеро».

Вирішивши зупинити ці кошмари, Ґвен переконує брата поїхати в табір під час хуртовини. Там вони зустрінуть убивцю, який після смерті став ще сильнішим — і набагато важливішим для них обох, ніж вони могли собі уявити. Атмосфера засніженої ізоляції й невидимий зв’язок зі світом мертвих роблять цей фільм головною жахливою прем’єрою осені.

2. Пастка диявола (The Devil’s Trap, 2024)

Нова психологічна історія з Європи, яка вже встигла налякати фестивальну публіку. У центрі сюжету — сім’я, що оселяється в старовинному будинку, аби почати життя з чистого аркуша. Але стіни приховують таємниці, а легенди про «диявольську пастку» оживають просто на їхніх очах. Фільм поєднує готичну атмосферу з сучасною тривожністю — ідеальний вибір для тих, хто любить повільний, наростаючий жах.

3. Воно (It, 2017)

Осінь — чудовий час згадати культову адаптацію Стівена Кінга. Похмурі вулиці Деррі, дощові канави та моторошний Пенніввайз, що чатував на дітей — це справжня класика сучасного хорору. Атмосфера маленького містечка з його секретами і клоуном-кошмаром перегукується з відчуттям осінньої меланхолії, а сама історія чудово заходить на великому екрані навіть вдруге.

4. Усмішка 2 (Smile 2, 2024)

Продовження одного з найбільш успішних хорорів останніх років. Цього разу історія переносить нас у світ поп-зірки, яка стикається з лякаючим прокляттям. Посмішка, що несе смерть, повертається ще більш моторошною. Це фільм, який змусить вас дивитися на обличчя людей на вулиці зовсім по-іншому. Атмосфера параної й напруження — саме те, що потрібно для темних осінніх вечорів.

5. Сонна Лощина (Sleepy Hollow, 1999)

Фінальний акорд нашого топу — класика від Тіма Бертона з Джонні Деппом. Готичні пейзажі, тумани, вершник без голови та темні ліси — ця картина буквально дихає осінню. Це не лише жахи, а й візуальне свято: кожен кадр нагадує картину, де страх і краса переплетені в одне ціле.

Ці п’ять стрічок — чудова нагода провести осінь у компанії атмосферних жахів: від новинок, які лякають сучасними сюжетами, до класики, яка нагадує, чому ми взагалі любимо цей жанр.