Пісні осені 2025: прем'єри, які варто послухати у жовтні

Ловіть добірку нових пісень жовтень 2025 від українських артистів! Цей плейлист українських музичних новинок ми поповнюватимемо, тож слідкуй! 🙂

LIDA LEE — ЛІТАЙ

«Літай» — настрій осені від Lida Lee. Українська артистка та телеведуча випустила прем’єру про трепетні почуття, які знайомі кожному.

– Ця робота дуже особлива для мене, – ділиться LIDA LEE. – У неї я вклала всю ту ніжність та трепет, який відчуває кожна дівчина, яка закохується. Отак буває, що ти зустрічаєш людину і думаєш, що це саме те, що так довго шукала, що це справжнє і назавжди. А потім з’ясовується, що ні. Черговий гіркий досвід і почуття, які розлетілись на малесенькі уламки…

Alena Omargalieva, MamaRika — Не ходи

Українська сцена отримала потужне жіноче об’єднання — співачки Alena Omargalieva та MamaRika випустили свій перший дуетний трек у стилі R&B — «Не ходи». У відеороботі до треку співачки постають у символічних образах білої та чорної королеви, які сперечаються за короля. Їхня гра — це метафора жіночої конкуренції, яка часто зустрічається в житті та є навʼязаною суспільством тенденцією. Фінал кліпу руйнує кліше: королеви відмовляються від боротьби одна з одною й стають поруч.

Геля Зозуля – Гола

Після гучних синглів Геля Зозуля вирішує оголити душу в одній великій роботі – альбом «Гола» артистка створила повністю сама, від першого слова до останньої ноти. Усі тексти написані особисто Гелею, музика та аранжування створені руками Гелі, над зведенням та мастерингом теж працювала Геля, і навіть обкладинка на альбом – і та була сфотографована самою Гелею.

Платівка складається з 11 треків, але це не просто набір пісень – це кіно, де кожна сцена переходить у наступну, створюючи повноцінну історію. Альбом «Гола» – це не музика на фоні. Це сповідь, у якій можна впізнати себе. Навіть найінтимніші речі Геля Зозуля перетворила на музику. Адже іноді легше заспівати, ніж пояснити словами, чому біль не болить, і чому горить театр.

Маша Кондратенко та Міша Крупін – «Мадам»

Композиція «Мадам» – це відверта історія про кохання, яке не дає забути одне одного, але й не дозволяє бути разом. В основу пісні лягла драматургія справжніх стосунків: від відстані й протесту до емоційної розрядки та гри у спогади. «Я не твоя мадам, дам, дам – не дам» звучить як маніфест жіночої самодостатності, тоді як у приспіві виривається майже іронійне: «Міша, ой Міша, ну як тебе забути?».

Разом з треком презентували і відеокліп, де танець проходить наскрізною ниткою сюжету як символ щирих емоцій, що неможливо приховати. Особливість відео в тому, що він розгортає історію одразу в кількох часових проміжках, ніби минуле, теперішнє й майбутнє накладаються одне на одне, створюючи відчуття вічного повернення до тих самих почуттів.

Аліна Копилова – Фенікс

Ця пісня про відродження, навіть коли здається, що все зруйновано, і ти згораєш дотла – завжди можна зібрати себе заново і злетіти сильнішим. Це символ власного шляху співачки, її падінь і нового злету.

«Останні два роки були для мене дуже важкими як морально, так і фізично. Я всього досягаю сама, і доля постійно випробовує мене. У соцмережах може складатися враження, що в мене все ідеально. Але реальність зовсім інша – життя непросте, повне викликів і болю. Я стала замислюватися, яка моя місія в цьому житті? Що я можу дати людям? І зрозуміла, що справжній слід у житті залишає не матеріальне, а душевне. Те, що торкається сердець і дарує віру», – розповідає Аліна Копилова.

TEREN – Не губи

Самобутня та лірична артистка TEREN презентує «Не губи» — сингл, який нагадує про внутрішній переворот, де посмішка часто стає найкращою маскою для зовнішнього світу. Трек — як сповідь про битву, що точиться всередині, коли любов із тепла й ніжності перетворюється на випробування та переконання себе.

«Це перша пісня, яку я не пам’ятаю, щоб писала. Наче мій мозок намагався стерти цей досвід. Але він залишився в рядках. Це про ті моменти, коли ми можемо сперечатися, тікати, ховатися за посмішкою, але всередині є щось, що знову і знову повертає нас одне до одного», — ділиться TEREN.

Golubenko х YAKTAK – Ультрамарин

Це вже не перша колаборація виконавців. Спільні треки «Не шукай», «Про тебе мені», «Холодна весна» та «Танцюєш сама» полюбилися аудиторії та в сумі зібрали понад 18 мільйонів переглядів на YouTube. «Ультрамарин» – це пісня, яка знову повертає слухачам той самий вайб від YAKTAK та Golubenko, за який їх люблять. Атмосферний, щирий і максимально емоційний. Це історія про погляд, який просто вибиває з колії. Про ніч, коли залишаєшся сам на сам з людиною і більше нічого не існує.

YOGEN – Амури

Український артист YOGEN презентує новий сингл «Амури» — пісню про те, як кохання приходить зненацька й змінює життя. Це історія про подолання внутрішніх падінь, очищення від минулого та силу почуттів, які стають новим стартом. Легкий і водночас драматичний трек звучить як особисте зізнання й вибух несподіваної пристрасті.

«Амури» — це пісня про несподівану силу почуттів, які можуть прийти тоді, коли найменше цього чекаєш. У ній є відчуття звільнення від минулого та крок назустріч новим емоціям. Куплети звучать як внутрішній діалог про те, щоб відпустити біль і сумніви, а приспів передає момент, коли почуття накривають раптово й змінюють все навколо.

KARINA – «Поки»

Українська співачка та зірка серіалу «Київ вдень та вночі» KARINA (Карина Аввакумова) презентує свій новий сингл «Поки», про миттєвості, що зникають так швидко, немов ми ледь встигаємо помітити світло між ними. Пісня «Поки» — це музична подорож у тихі, чарівні вечори, коли світ трохи розмитий, а серце відчуває кожну дрібну емоцію. Недоспані ночі, легкий подих повітря, мерехтіння світла на горизонті — усе наповнене теплом і внутрішньою чуттєвістю. Вона як обійми власних спогадів і мрій, тихе спостереження за собою й світом, коли кожен момент здається дорогоцінним і крихким.

«Навіть у швидкоплинності часу й невизначеності ми можемо бачити красу й сенс. Ця пісня про сміливість знову пірнути у невідоме, про ніжність, що дозволяє відкриватися, і про крок на новий етап життя. Вона ніби мить перед світанком — коли темрява ще тримає, але світло вже близько. Миті близькості, усвідомлення і внутрішньої рефлексії залишають слід у душі, вчать відчувати, любити і приймати, дають силу йти вперед із відкритим серцем», — коментує співачка.

Ляна – Поцілуй

«Поцілуй» — це особиста історія Улі, про кохання, яке прийшло після великої кількості зрад, болю і помилок в її житті. Це ідеальна за атмосферою музика для осінньої меланхолії, катання на автівці та довгих поцілунків, рядки приспіву якої виникли в самий розпал організації власного весілля.

«Коли я вже не вірила, що мене можна покохати, я зустріла свого чоловіка. І тепер хочеться, щоб він ніколи мене не відпускав. Саме тому реліз пісні був запланований на день нашого весілля, оскільки, як і для кожної жінки, весілля для мене має важливе і сакральне значення й має запам’ятатися на все життя», — розповідає Ляна.

Kateryna Huliuk – «Не твоя»

«Не твоя» — це пісня про власну трансформацію, — звільнення від минулого, про вміння відпустити навіть те, що колись було всім. Тут немає жалю — лише вдячність за досвід і віра в нове. Сингл «Не твоя» про переродження та силу, яка немов пташка Фенікс, змогла усе пройти та стати кращою.Про історію майбутнього, про час, який зітре усі спогади, що ранили.

«Між рядками пісні живе минуле в якому героїня залишила частину себе, і все, що вона прожила — відпустила.Її серце вже не просить чудес, оскільки те, що боліло залишилось в минулому. У пісні приспів розпочинається з того, що героїня співає, про те, як вона встала з попелу та врятувала себе сама. Про те, як вона стала сильнішою, хоча і кричала її душа», — коментує Kateryna Huliuk.