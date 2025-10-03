Пісні осені 2025: прем'єри, які варто послухати у жовтні

Ловіть добірку нових пісень жовтень 2025 від українських артистів! Цей плейлист українських музичних новинок ми поповнюватимемо, тож слідкуй! 🙂

LIDA LEE — ЛІТАЙ

«Літай» — настрій осені від Lida Lee. Українська артистка та телеведуча випустила прем’єру про трепетні почуття, які знайомі кожному.

Зараз дивляться

– Ця робота дуже особлива для мене, – ділиться LIDA LEE. – У неї я вклала всю ту ніжність та трепет, який відчуває кожна дівчина, яка закохується. Отак буває, що ти зустрічаєш людину і думаєш, що це саме те, що так довго шукала, що це справжнє і назавжди. А потім з’ясовується, що ні. Черговий гіркий досвід і почуття, які розлетілись на малесенькі уламки…

Alena Omargalieva, MamaRika — Не ходи

Українська сцена отримала потужне жіноче об’єднання — співачки Alena Omargalieva та MamaRika випустили свій перший дуетний трек у стилі R&B — «Не ходи». У відеороботі до треку співачки постають у символічних образах білої та чорної королеви, які сперечаються за короля. Їхня гра — це метафора жіночої конкуренції, яка часто зустрічається в житті та є навʼязаною суспільством тенденцією. Фінал кліпу руйнує кліше: королеви відмовляються від боротьби одна з одною й стають поруч.

Геля Зозуля – Гола

Після гучних синглів Геля Зозуля вирішує оголити душу в одній великій роботі – альбом «Гола» артистка створила повністю сама, від першого слова до останньої ноти. Усі тексти написані особисто Гелею, музика та аранжування створені руками Гелі, над зведенням та мастерингом теж працювала Геля, і навіть обкладинка на альбом – і та була сфотографована самою Гелею.

Платівка складається з 11 треків, але це не просто набір пісень – це кіно, де кожна сцена переходить у наступну, створюючи повноцінну історію. Альбом «Гола» – це не музика на фоні. Це сповідь, у якій можна впізнати себе. Навіть найінтимніші речі Геля Зозуля перетворила на музику. Адже іноді легше заспівати, ніж пояснити словами, чому біль не болить, і чому горить театр.

Маша Кондратенко та Міша Крупін – «Мадам»

Композиція «Мадам» – це відверта історія про кохання, яке не дає забути одне одного, але й не дозволяє бути разом. В основу пісні лягла драматургія справжніх стосунків: від відстані й протесту до емоційної розрядки та гри у спогади. «Я не твоя мадам, дам, дам – не дам» звучить як маніфест жіночої самодостатності, тоді як у приспіві виривається майже іронійне: «Міша, ой Міша, ну як тебе забути?».

Разом з треком презентували і відеокліп, де танець проходить наскрізною ниткою сюжету як символ щирих емоцій, що неможливо приховати. Особливість відео в тому, що він розгортає історію одразу в кількох часових проміжках, ніби минуле, теперішнє й майбутнє накладаються одне на одне, створюючи відчуття вічного повернення до тих самих почуттів.