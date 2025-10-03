Новий каналG.spaceНовини

Макс Барських – «Кохай»: нова пісня, що зцілює

Макс Барських – Кохай: співак презентував нову пісню

Музикант презентує другий сингл із нового україномовного альбому «Місто Дощів» – композицію «Кохай».

– У своїх піснях я намагаюся відображати рефлексію власних відчуттів та думок. «Кохай» – це настрій, який ллється з мене попри найтяжчі роки, майже чотири роки життя у війні. Я хочу, щоб мої шанувальники мали пісню, яка може врятувати їх у часи відчаю, – каже співак. – Сьогодні відпускаю до вас свої найглибші й найінтимніші думки. Ні, це все ж таки знання, які день за днем я підтверджую своїм життєвим шляхом. Просто зупиніться, де б ви не були, і розчиніться в цій роботі. Вона зможе подарувати вам спокій, упевненість і просто три хвилини для себе, – коментує премʼєру співак. 

Нова композиція «Кохай» вже доступна на всіх цифрових платформах, а також у вигляді відеокліпу, знятого відомим режисером Аланом Бадоєвим. 

Реліз нового альбому Макса Барських «Місто дощів» запланований на 10 жовтня. Нова платівка артиста вже доступна для передзамовлення.

Вперше новий україномовний альбом співак виконає наживо під час великого концерту в Палаці спорту 13 грудня.

