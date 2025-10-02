Макс Барських випустив нову пісню Все Ок та анонсував мініальбом Місто дощів

Автор знакової пісні «Буде весна», що на початку повномасштабного вторгнення стала символом незламного українського духу й облетіла світ, несподівано призупиняє випуск англомовних хітів, аби представити нову україномовну пісню «Все Ок» – своєрідне продовження «Буде весна». І на це є пояснення.

Макс Барських – «Все Ок»: подробиці про пісню

– Кожен артист відчуває час, у якому живе, і рефлексує на події своїми творами. Кожна пісня для мене – це сповідь. Часто трапляється так, що вона відгукується в унісон із тисячами моїх слухачів, бо ми разом живемо українське життя. Для мене дуже важливо своєчасно висловити накопичені думки й емоції, які, я знаю, переживають люди моєї землі всі ці надзвичайно складні чотири роки війни. Тому я призупинив випуск англомовних синглів, бо саме зараз мої люди потребують підтримки, – розповів Макс Барських.

«Все Ок» – не просто сингл. Це пісня, що відкриває україномовний мініальбом «Місто дощів». Кожна композиція в ньому осмислює серцем складні щоденні виклики, з якими вже чотири роки живуть українці.

– Для нового висловлювання Макса ми прагнули створити живий, щирий відеоконтент. «Все Ок» ми знімали просто неба, на незвичайній українській галявині. Саме там відтворюється життя, про яке ми мріємо і яке виникає уривками між повітряними тривогами. Саме так розкривається задум нової відеороботи, – поділився Алан Бадоєв, режисер.

Над створенням нового альбому Макс співпрацював із багатьма українськими саунд-продюсерами, а також уперше запросив на знімальний майданчик молодий український гурт The Soul Delusion.

Нове відео «Все Ок» уже доступне на YouTube-каналі артиста. Передзамовлення україномовного мініальбому «Місто дощів» відкрите просто зараз. Нові пісні будуть представлені в рамках великого шоу у Палаці спорту «Разом буде Ок».