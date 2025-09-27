Марина Бех-Романчук розповіла, що їй пропонували, щоб скоротити дискваліфікацію

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук дала перше і єдине велике інтерв’ю щодо допінг-скандалу. Свою історію вона довірила Маші Єфросиніній та її YouTube-проєкту «Екзамен»

За матеріалами Fakty.com.ua

13 травня 2025 року AIU (незалежна організація по боротьбі з допінгом у легкій атлетиці) офіційно повідомила про позитивний результат допінг-проби атлетки: у ній виявили тестостерон. 18 серпня AIU оголосила рішення: Марина отримала максимально можливе покарання – 4 роки дискваліфікації. Свою провину вона не визнає.

В інтерв’ю Маші Єфросиніній Марина Бех-Романчук розповіла, що на «допиті» після позитивної допінг-проби Міжнародна антидопінгова агенція (AIU) запропонувала їй «викрити спортсменів, які приймають заборонені речовини, щоб скоротити собі термін дискваліфікації».

«Я просто сиділа і я кажу, ви розумієте, я такими речами не займаюсь, – поділилася Марина. – І я не спілкуюсь з людьми, які такими речами займаються. І вони такі, ну а ти розумієш, що тоді в тебе варіанти того, що ти погоджуєшся, і ми тобі скошуємо один рік, буде не чотири, а три. Я кажу, в чому я маю погодитися? В тому, чого я не робила, того, чого я не вживала. Я не буду ніколи визнавати своєї вини в тому, чого я не зробила».

Більше шокуючих деталей – у повному інтерв’ю Марини Бех-Романчук: