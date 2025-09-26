Одна битва за іншою: рецензія на фільм від Нового каналу

25 вересня в український прокат виходить кримінальна екшн чорна комедія «Одна битва за іншою» (One Battle After Another) від режисера Пола Томаса Андерсона. Новий канал розповість, чому варто подивитись фільм від 11-разового номінанта на «Оскар», який має аж 98% схвальних відгуків від кінокритиків на Rotten Tomatoes (ред. – вебсайт, на якому збирають огляди, критику та новини кінематографу).

Про що фільм «Одна битва за іншою»

Фільм є вільною екранізацію роману Томаса Пінчона «Винокрай». Події відбуваються в сучасних Сполучених Штатах, де расова та соціальна боротьба зображені ключовими проблемами. Зі старту глядачів знайомлять з групою революціонерів (з точки зору влади – терористів-підпільників) «Франція-75», які виступають за «рівні права та відкриті кордони». Очолює їх вибухова та нестримна афроамериканка Перфідія Беверлі Гіллз (Таяна Тейлор). У неї та її коханця-підривника Боба Фергюсона на прізвисько «Гетто Пет» (Ді Капріо) починається бурхливий роман. З часом у пари народжується донька-мулатка Шарлін (Чейз Інфініті), і саме за нею після досягнення повноліття починає полювання старий ворог «Франції-75» Стівен Джей Локджо (Шон Пен). Тим хто знайомий із творами Пінчона, було зрозуміло, що у сюжеті має бути місце і для конспірології. Так воно і є: окрім підпільників звичайних, у стрічці постають ще й «елітні», – закритий клуб мільйонерів-расистів, який намагається вершити долі ключових персонажів залишаючись «у тіні».

Про гру акторів у фільмі «Одна битва за іншою»

Одна з найсильніших сторін стрічки (і це зрозуміло навіть до її перегляду) – це потужний каст. Ще один якісний перформанс видав Лео Ді Капріо, хоча на даному етапі його кар’єри вже незрозуміло, чим іще може здивувати нас цей мега-актор. Якісно підібрані персонажі і на другорядні ролі. Показала акторський талант хореографка Бейонсе Таяна Тейлор, засвітилася у першому великому для себе проєкті молода і перспективна Чейз Інфініті. А Бенісіо дель Торо прикрасив це кіно дуже яскравим персонажем, якому хотілося, аби приділили більше екранного часу. Та найяскравішу роль, роль поганця, маніакального расиста-антагоніста з сексуальними девіаціями виконав Шон Пен. За неї йому вже зараз пророкують іще один «Оскар». Неперевершена гра від актора, який до того ж не забуває публічно підтримувати Україну у її боротьбі.

Про режисера Пола Томаса Андерсона

Режисер Пол Томас Андерсон планував екранізувати роман Пінчона понад 20 років. Робота почалася у 2024-му, а час дії з середини 1980-х режисер переніс у сучасність. «Одна битва за іншою» стала найдорожчим фільмом у кар’єрі Пола Томаса Андерсона — його бюджет склав понад 140 мільйонів доларів. Це, без сумніву, найгостросюжетніший його твір, у якому екшену незвично багато, – і це вкрай якісний екшн як для режисера, який традиційно бере «психологічністю», а не візуалом. Сцени перестрілок та погонь зняті «наживо», без зеленки, і за рівнем передачі ефектів можуть стати в один ряд із «Спекою» Майкла Манна. Усім поціновувачам такого кіно без сумніву раджу «Одну битву…» до перегляду (хоча б заради сцени погоні у фіналі) – у сучасному світі мальованих «марвелівських» спецефектів це як бальзам на спраглу душу.

Зйомки проходили в штатах Техас та Каліфорнія, і для них побудували цілі міста зі своєю інфраструктурою.

Актуальність фільму «Одна битва за іншою»

«Одна битва за іншою» – це епічний трилер із сатиричними елементами, який балансує між абсолютним абсурдом та серйозними темами. Сюжет відсилає до ставлення адміністрації Дональда Трампа до латиноамериканських мігрантів та Мексики. Державний апарат США у фільмі показаний як вкрай репресивний та майже фашистський: втручання у приватне життя громадян для нього це буденність, а прикриття для цього – звісна річ, «національна безпека». Хоча не лише держава тут порочна. Андерсон (що достатньо сміливо у 2025 році) відверто кепкує з протагоністів. Його «Франція-75» (а це афроамериканці, латиноси та нелегали усіх інших кольорів шкіри) – це збіговисько анархістів—мрійників, які подеколи не можуть запам’ятати кодові слова і через власну недолугість просто не мають шансів щось змінити. Протистояння таких двох сил натякає, що щось має змінитися і в одних, і в інших, адже на жоден бік автор фільму до фінальних титрів не стає. Критика в бік чинної республіканської влади очевидна, водночас, без відвертого просування «демократичних цінностей».

Проте расове протистояння не відволікає від драматичної історії батька та доньки зі складним минулим. В кінці режисер підкреслює характер своїх персонажів, при цьому дає глядачеві надію на краще для них життя. Фільм триває майже три години, але за весь цей час мені не хотілось відволікатись ні на хвилину. Адже він, як хвиля, що стрімко відносить тебе в сюжетне море подій. «Одна битва за іншою» однозначно вартує того, щоб сходити на неї в кіно та зачаруватись чорною комедією з драматичним сюжетом, яких зараз мало.

Авторка: Олександра Шмарова