Ти – космос: вийшов новий трейлер фільму Павла Острікова

«На що він піде заради неї?» — вийшов новий трейлер фільму Павла Острікова «Ти – космос»

Компанія ForeFilms представила новий трейлер і постер довгоочікуваної романтичного фільму Павла Острікова «Ти – космос», головного героя в якому зіграв актор та військовослужбовець Володимир Кравчук. Не пропустіть у кіно з 20 листопада!

У центрі сюжету — український космічний далекобійник Андрій Мельник, який перевозить ядерні відходи з Землі на супутник Юпітера. Після несподіваного вибуху Землі, уламки якої знищують все навколо, Андрій залишається останньою людиною у Всесвіті. Та раптом на звʼязок виходить француженка Катрін, яка потребує допомоги. Попри відстань та перешкоди, Андрій вирішує врятувати її за будь-яку ціну.

Фільм уже підкорює аудиторію в Європі. Після початку кінотеатрального прокату в Німеччині та Польщі глядачі діляться своїми враженнями у соцмережах:

«Це справді найкращий фільм, з яким ніщо не може зрівнятися. Щоразу, коли я намагаюся розповісти людям про цей фільм, я починаю плакати до сліз. Він такий хороший і такий щемкий, а ще жарти неймовірні», – написала на Leterrboxd одна з глядачок після показу.

Крім того, фільм вже отримав неабияку відзнаку на більш ніж пʼятидесяти міжнародних фестивалях. Серед ключових — головні нагороди на науково-фантастичних фестивалях у Страсбурзі, Трієсті, Парижі, Бостоні, Невшателі. А вже на початку жовтня «Ти – космос» позмагається за головну нагороду в Європейській конкурсній програмі Одеського міжнародного кінофестивалю. Переможець отримає статуетку Золотий Дюк. 

Промоцію стрічки підтримали SWEET.TV, Starlight Media, Army TV, Uklon, Сільпо та MGID, офіційним дистриб’ютором виступає компанія Кіноманія.

ДОВІДКА

  • Назва фільму: «Ти — космос»
  • Дата виходу: 20 листопада 2025 року
  • Жанр: комедія, драма, історія кохання, наукова фантастика
  • Режисер і сценарист: Павло Остріков
  • Продюсери: Володимир Яценко, Анна Яценко
  • Копродюсери: Антон Іфланд Стетнер, Єва Куперман
  • Виконавча продюсерка: Олександра Братищенко
  • Лінійний продюсер: Павло Колобюк
  • Оператор-постановник: Микита Кузьменко
  • Художник-постановник: Владлен Одуденко
  • Художниця з костюмів: Марія Керо
  • Художниця з гриму: Марія Пілунська
  • Кастинг директорка: Алла Самойленко
  • Режисер монтажу: Іван Банніков
  • Звук: Сергій Степанський
  • Композитор: Микита Моісеєв
  • У ролях: Володимир Кравчук, Леонід Попадько, Дарія Плахтій, Алексія Депікер

Афіша Шоуманія
