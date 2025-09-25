Parfeniuk презентував ліричний міні-альбом Душа: що відомо

Український хітмейкер та трендсеттер Parfeniuk випускає нову міні-платівку під назвою «Душа». ЕР включає 5 пісень, одну з яких вже встигли заслухати поціновувачі творчості артиста, саме сингл «Щось спільне» став першим з доробку.

Parfeniuk – «Душа»: слухати новий альбом

– Новий ЕР – це от просто я, від самої першої нотки, це моя музична аура. Я хочу, аби хтось супроводжував свою рутину цими піснями, а для когось це може стати своєрідною терапією. Це музло, яке відгукується мені і я хочу, щоб люди це почули, – ділиться Parfeniuk.

«Душа» – це фактично новий виклик, який артист поставив перед собою, відкрити душу через музику. ЕР складається з 5-ти пісень: Kyiv, Ти така одна, Ураган, Щось спільне, а також заключний неочікуваний дует з ADAM під назвою «Твоя краса врятує світ».

Окрім музики артист доклав творчих зусиль і до арт-обкладинки, яка була намальована художником з нуля, але яка була створена у колаборації з Parfeniuk.

– Всі мої знають, що блогерство – це не моє, тому я зашиваю всі сторітеллінги у пісні. Отакий от вам лайфхак від Ілюхи Парфенюка: слухайте ЕР «Душа» і розгадуйте, що ж в мене сталось у житті за цей час, – ділиться Parfeniuk.

Альбом починається з синглу Kyiv і повністю занурює у атмосферу столиці, подейкують, що це музична екскурсія Києвом, а закриває трек-лист романтичний маніфест «Твоя краса врятує світ».

– Дуже давно хотілося зробити спільний трек з Ілюхою Парфенюком. Ми слідкуємо за ним з його першого треку – «Провела екскурсію», і в цілому, дуже подобається його творчість. Одразу видно, що це класний, чесний талановитий український артист. Так склалось, що в принципі, ми давно «придивлялись» одне до одного, лайкали один одного, переписувались, потоваришували, і ось так одного разу, знайшлись у Києві, попрацювали класно у Runstar (український саундпродюсер). І в результаті, отримали класний романтичний трек, – коментує колаборацію ADAM.