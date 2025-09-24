Віталій Козловський і Parfeniuk зʼявилися у фінальній сцені фільму Корпорат: що відомо

У столиці завершилися зйомки довгоочікуваної комедії «Корпорат» – української адаптації культової румунської стрічки Teambuilding.

Фільм створює студія UnitedContentHUB, а у всеукраїнський прокат він вийде вже 1 січня 2026 року, щоб стати однією з головних прем’єр новорічних свят та подарувати кожному відчуття справжнього корпоративного хаосу, такого близького багатьом.

У фільмі ролі зіграють Тетяна Малкова, Володимир Шумко, Юлія Ігнатченко, Павло Текучев та Євгеній Ламах. Креативним продюсером виступає Олексій Гончаренко, режисер-постановник Олександр Кірієнко, оператор-постановник Олег Авілов, а генеральні продюсери Олексій Лимаренко та Андрій Ногін.

– Сьогодні на знімальному майданчику з’являться Parfeniuk і Віталій Козловський. Ми обрали Parfeniuk, бо подумали: хто має цей корпоративний дух і може стати справжнім «королем» вечірки? Нам здалося, що серед молодого покоління саме він уособлює відривну енергію. Віталій Козловський з’явиться у кульмінаційній сцені, розкривати всі секрети не стану, але це буде несподівано, гучно та яскраво. Прем’єра фільму відбудеться 1 січня 2026 року, у перший день нового року. Тому всім, хто ще не знає, що таке справжній корпоратив, – обов’язково дивіться. Тут є все: інтриги, комедія, музика, танці, кар’єрні пригоди – те, що можна уявити в корпоративному світі, але в максимально кумедному й драйвовому форматі, – розповідає креативний продюсер стрічки Олексій Гончаренко.

Сюжет розгортається навколо офісного колективу торговельної компанії, який дізнається про майбутнє скорочення. Хто залишиться в команді, визначить тижневий тімбілдінг, що перетворюється на повноцінне випробування характерів, дружби та витримки.

– У фільмі я граю персонажа Макса – дуже креативна людина, яка відповідає за креатив у великій компанії. Для натхнення йому завжди потрібні деякі заборонені «речовини», і він постійно в цьому стані живе та придумує все, що відбувається. У житті я схожий на Макса на 99,9% – не в сенсі використання таких речей, але за органікою, манерою та підходом до креативу ми дуже близькі. Мені здається, що персонаж готувався саме під мене або його образ взяли з мого життя. Глядачам раджу готуватися до справжнього вибуху сміху, неочікуваних поворотів і корпоративного хаосу, який так і хочеться пережити самому. Це фільм про людей, гумор та життя, і, чесно кажучи, таких пригод ви ще не бачили! – розповідає Володимир Шумко.

Особливою родзинкою стрічки стануть несподівані камео. У фільмі з’являться Віталій Козловський та Parfeniuk. Артисти зіграли самих себе в кумедних сценах.

– «Корпорат» – українська адаптація успішної міжнародної франшизи, заснованої на культовій румунській стрічці «Teambuilding». Найцінніше в цьому проекті – його щирість. Кожен глядач впізнає в героях себе чи своїх колег: офісні інтриги, корпоративний хаос, боротьба за виживання в сучасному бізнес-світі. «Корпорат» –це дзеркало нашого робочого життя з величезною дозою гумору, – розповідає генеральний продюсер стрічки Олексій Лимаренко.

Премʼєра стрічки у всеукраїнському прокаті запланована на 1 січня 2026 року.

Дистрибʼютор фільму в Україні – B&H Film Distribution Company

Медіапартнер фільму – Новий канал