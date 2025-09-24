MÉLOVIN і Lama розповіли, що їх найбільше дратує в українському шоу-бізнесі

Фейкова щирість на сцені, маніпуляції, знецінення праці артистів і міф, що музика зараз «не на часі» – про це чесно поговорили MÉLOVIN і Lama у прем’єрному випуску подкасту «Поза сценою» на YouTube-каналі співака.

Lama, яка вже 20 років на сцені, поділилася поглядом із висоти досвіду, а MÉLOVIN – своїм баченням артиста нового покоління, який у шоу-бізнесі вже 10 років. Артисти згадали особисті історії, проаналізували медіаринок і поговорили про те, що заважає українській музиці зростати.

– Надмірна постановочність і відсутність щирості. Це про те, коли є багато бабла, то на сцені літають слони і є все, що можна, але часто забувають про якісну музику. Мені ж подобається, як шоу робить Pink: крута музика відповідає крутому шоу, – почала Lama.

Серед своїх пунктів MÉLOVIN виділив низький рівень законів про захист авторських прав у порівнянні з іншими країнами, чий рівень шоу не завжди відповідає українському.

– Ми думаємо, що в Європі все круто, але в плані шоу – часто ні. Варто лише подивитися їхнє ТБ і стане зрозуміло, що ми попереду з великим відривом. Тому багато українців працюють там і створюють більш якісний контент, – зауважив співак.

Окремо торкнулися питання роялті та оплати за ефіри: «У нас в країні ти ще маєш платити, щоб десь виступити. Але це неправильно», – наголосила Lama, додавши, що їй пощастило уникнути таких ситуацій завдяки повазі з боку журналістів та радійників. MÉLOVIN розділив обурення цією темою і додав: «Порада молодим артистам – якщо ви заплатите раз, будете платити до кінця своїх днів».

Зачепили виконавці і наболілий під час війни наратив «не на часі»:

– Моя робота – це сфера, на яку я витратив гроші, час, закінчив університет за профілем. Коли мені кажуть, що моя діяльність «не на часі», музика «не на часі», то ці люди забувають, що це така сама професія, як і ваша, яку ми поважаємо. І за кожним артистом стоїть велика команда, де є сімʼї, і це також їхня робота, – зауважив MÉLOVIN.

Поговорили й про сучасний «фастфудний» підхід до створення пісень. MÉLOVIN і Lama розповіли про те, як пишуть вони свої пісні і на що орієнтуються в першу чергу.

«Поза сценою» – новий формат на YouTube-каналі MÉLOVIN, де зірки говорять без фільтрів і без табу про себе справжніх. У першому випуску подкасту зʼявилася співачка Lama, з якою MÉLOVIN нещодавно випустив спільну пісню “Мені так треба Вітрила!” Під час розмови вони згадали знайомство і відверто розповіли про спілкування поза кадром, а також про життєві філософії.