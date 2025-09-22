Катерина Кузнецова розповіла про роботу в Росії та повернення в Україні

Українська акторка Катерина Кузнецова дала велике відверте інтерв’ю Маші Єфросиніній

В рамках YouTube-проєкту «Екзамен» Маша і Катерина поговорили про переломний момент у житті акторки, про вимушену еміграцію до Іспанії, поверненні в українське кіно та розлучення з коханим.

Зараз дивляться

Катерина Кузнецова розповіла про своє рішення повернутись до України та роботу в росії

Маша Єфросініна згадала, що у 2000-х роках в Україні сформувався певний закон: якщо ти станеш зіркою в росії, то в Україні до тебе змінювалось ставлення кардинально, «наче ти пройшов певну атестацію». Маша наголосила, здавалось, що «тоді оцінювали не твої скіли, твій талант, а те, що тебе визнали там». На що Катерина розповіла Маші, що в її випадку їй про це навіть сказали прямо.

– Це був Олександр Ткаченко, який на той період був генеральним продюсером одного з відомих телеканалів. І взагалі це так сильно межуєтся з моїм особистим життям. Бо колишнй чоловік мене постійно змушував (переїжджати до росії – ред.). А мама навпаки не хотіла, щоб я їхала. І я пам’ятаю цей момент, я сиджу в кафе у Львові і думаю: «Боже, дай мені знак, як мені вчинити, як мені розвиватись, що зробити». Я була розгублена вщент. І проходить три дні, мені дзвонять з кіностудії «мосфільм» та запрошують приїхати в москву на проби, я сказала: «Без проблем, хочу почитати сценарій». Я пройшла проби, мені здавалось, що все вийшло дуже погано, я дуже самокритична. Я поїхала назад, а через тиждень в мене якраз завершувались зйомки в Україні, я начебто мала продовжувати зніматись. Але мені кажуть, що треба ще раз приїхати (до росії – ред.), але вже все сплачують. Я приїхала, мені дали контакт і сказали, що все – 15 червня починаються зйомки, – розповіла Катерина Кузнецова.

Маша уточнила, що це була перша повнометражна роль у російському кіно. Катерина це підтвердила та сказала, що подумала про те, що це помилка, що вони помилились. Далі акторку повідомили про те, який у неї буде гонорар, що жити вона буде в центрі міста. В той час у Катерини в москві жив її тодішній чоловік та подруга.

– І до чого я все веду. Мені треба було йти до Олександра Ткаченко відпрошуватись на літо зніматись. Я приходжу до нього і кажу, що от така ситуація. І очікую, що він скаже: «Ні, ти не поїдеш». А він мені каже: «Супер, їдь. Здобудь там і потім все буде клас». Чесно сказати, я не відчула радості від його слів, я чекала іншого. Далі я відзнялась три місяці, повернулась до України та мене вже запросили в проєкт, як акторку, яка знялась там, там, там. І, коли я зіштовхнуась з такою ситуацією, я подумала, що моя країна зробила все, щоб я поїхала, – поділилась Катерина.

Далі акторка розповіла, що після того як вона поїхала, то не знімалась в українських проєктах близько 10 років: з 2010 по 2020 роки. На це Маша Єфросиніна запитала: «Чи усвідомлюєш ти, що більшість української аудиторії думала, що ти російська акторка?». Через успіх одного з російських серіалів, де знімалась Катерина.

– Мені про це часто говорили. І стали ще частіше, коли з часу повномасштабного вторгнення, я повернулась. Я була готова до того, що мене, можливо, не прийме моя кіноспільнота та український глядач. І я впевнена, що більшість моїх колег не в захваті від цієї історії, але вони не говорять це мені в обличчя, – поділилась Катя.

Детальніше про вибір акторки повернутись до України, про те, які чутки ходять про неї, про розлучення і стосунки з чоловіками – дивіться детальніше у новому випуску YouTube-проєкту Маші Єфросиніної «Екзамен»: