Слухаємо українське! Пісні, які мають потрапити у твій плейлист вересня

Пісні осені 2025: прем'єри, які варто послухати у вересні

Ловіть добірку нових пісень вересень 2025 від українських артистів! Цей плейлист українських музичних новинок ми поповнюватимемо, тож слідкуй! 🙂 

YAKTAK & GOLUBENKO «Ультрамарином» 

«Ультрамарин» це пісня, яка знову повертає слухачам той самий вайб від YAKTAK та Golubenko, за який їх люблять. Атмосферний, щирий і максимально емоційний.

Ультрамарин це про той погляд, який неможливо забути. Про момент, коли ви залишаєтесь удвох і весь світ ніби зникає. Трек передає вайб нічного міста трохи загадковий, трохи п’янкий. А ультрамаринові очі цілий всесвіт для тебе, коментують артисти.

ROSEQUIT [РОЗКВІТ] «Хвилі»

Композиція «Хвилі» це остання «мирна» пісня гурту. Вона народилася за 10 днів до початку великої війни. Цей трек про внутрішній рух, який відбувається, хочеш ти того чи ні.

Ця пісня, імовірніше, про стан, аніж про історію. Момент, коли тебе несе і ти не впевнений, за щось триматися чи плисти. Я не люблю або не вмію класно пояснювати, про що мої ж пісні, тож кожен сам вирішує, тебе несе чи ти гребеш, розповідає фронтмен гурту Юрій Грузинський.

Dema – «Не тікай»

Ця пісня про емоційну віддаленість у стосунках, коли один з партнерів вже «відсутній», навіть залишаючись поруч, про спроби зберегти зв’язок, який давно розпався, і про усвідомлення, що для когось ці стосунки лише спосіб не бути самотнім. Вона про нездатність говорити відверто, про відчуття чужості між близькими, про звичку, яка маскується під любов і про необхідність визнати це навіть коли боляче.

Parfeniuk – «Щось спільне»

У цьому треці захотілось повернутися до вашого улюбленого: «Ілюха, романтики!», тому пісня вийшла саме така, якою ви її чуєте. Я вклав у неї історію про те, як зароджується закоханість, перші емоції і відчуття. Коли прищик на носі це про те, як любити людину безумовно. Муза невловима, але я її зловив!, – говорить Parfeniuk.

«Щось спільне» – історія про те, як для закоханої людини певні «недоліки» стають причиною ще сильніших почуттів – «та прищик на носі знову голову зносить». Parfeniuk співає про те, як можна любити без обмежень та очікувань, коли кожна «нерівність» стає ключовим символом ідентичності, яка приваблює і «голову зносить». 

Bonni Shine – Ноти

Bonni Shine дебютує з піснею, в якій музика це спосіб залишатися собою. Вона співає не про те, як усе добре чи погано, а про стан, коли всередині тисне, але ти не можеш цього сказати вголос. У такі моменти музика єдине, що тримає.

Трек «Ноти» про те, як музика тримає, коли все інше не витримує. Про моменти, коли нічого не хочеться пояснювати, але можеш хоча б увімкнути звук у навушниках і стає легше. У приспіві з’являється головне: якщо ти слухаєш це ми йдем однією прямою. Різний досвід, різні історії, але музика це те, що нас обʼєднує.

