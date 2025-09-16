Шоу MONATIK із серії I.V. відбудеться у Палаці спорту 20 вересня 2025 року: подробиці

20 вересня 2025 року Палац спорту у Києві стане музичною ареною, адже саме тут відбудеться третє шоу із серії «I.V.» протягом 2025 року — масштабний концерт MONATIK «Так вмієш лиш ти» на підтримку четвертого сольного альбому «Вічно танцююча людина».

Концерт MONATIK «Так вмієш лиш ти» відбудеться у Києві в Палаці спорту: подробиці

Цього вечора сцена Палацу спорту перетвориться на 360-градусний простір, де головна ідея MONATIK — залишатися вірним собі, бути ще ближчим до свого слухача та максимально відкритим для кожного. Вперше подібну сцену артист представив ще 8 років тому, і тоді вона стала проривом. Тепер же ця концепція отримала нове життя — сцена стала ще технологічною, досконалою та більш інтерактивною. Інноваційні механізми, непомітні на перший погляд, створюють відчуття повного занурення у шоу, а кожен глядач отримує унікальний шанс опинитися в самому центрі події, відчуваючи музику так, ніби вона створюється просто тут і зараз.

Шоу «Так вмієш лиш ти» створюється зусиллями команди зі стильним інноваційним. Режисерами стали креативне об’єднання із досвідом співпраці зі світовими шоу-прогармами TRI Direction, відоме своїм новаторським підходом до концертних постановок. Хореографію для виступів створили талановиті та оригінальні Костянтин Гордієнко та Олексій Базела (Freedom Ballet). Організаційно за реалізацію концерту відповідають MONATIK Corporation та S*Event.

Особливої уваги заслуговує сценічний стиль: костюми для артиста та всієї команди розробляє бренд FROLOV, що вже давно став символом української моди та чуттєвої естетики. Співпраця бернду та артиста триває вже давно. Саме Іван Фролов створював костюми для MONATIK на шоу в НСК «Олімпійський».

У концертній програмі прозвучать як легендарні композиції MONATIK, так і пісні з нового альбому, які вже полюбилися слухачам. Для глядачів, яким пощастило встигнути придбати квитки (адже продаж завершився ще кілька тижнів тому), артист готує ексклюзивні музичні сюрпризи. Головною інтригою стане участь усіх артистів, з якими MONATIK записав дуети для альбому «Вічно танцююча людина» — вони вийдуть на сцену разом із ним та створять справжнє свято музики й єдності.

Це шоу обіцяє стати одним із найяскравіших концертних подій року та ще одним підтвердженням того, що музика MONATIK — це завжди поєднання щастя, ритму та таких нині необхідних позитивних емоцій.

Окрім збору коштів на підтримку бригад ЗСУ, якими опікується MONATIK, артист залучить до події соціальні ініціативи, які працюють із важливими питаннями нашого суспільства: Благодійний Фонд «Твоя опора», Благодійний Фонд Олександра Усика, а також Всеукраїнську програму ментального здоров’я «Ти як?». Кожен глядач не лише отримає унікальний музичний досвід під час концерту, а й зможе стати частиною ініціатив, що змінюють суспільство на краще.