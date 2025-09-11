Найкращі костюмовані фільми: підбірка драм

Іноді достатньо лише двох годин перед екраном, аби перенестися у зовсім інший час — від розкішних палаців до суворих війн. Якщо хочете відчути атмосферу минулих епох, ось добірка фільмів, які подарують вам справжню подорож у часі.
1. «Абатство Даунтон: Величний фінал» (Downton Abbey 2025)
Аристократичне життя родини Кроулі на початку ХХ століття. Бали, інтриги, кохання та соціальні зміни — все це у справжній класичній period drama. Події розгортаються на початку 1930-х років, коли родина Кроулі знову постає перед викликами часу. Зіркові актори, улюблені персонажі в історії, на яку так довго чекали. У світі, що стрімко змінюється, кожному з них доведеться зробити вибір: триматися за минуле чи зробити крок у майбутнє.
Софія Коппола створює естетичний світ Версаля XVIII століття. Розкішні костюми, музика та інтер’єри переносять глядача у Францію перед Великою революцією.
Початок XVIII століття, Англія. Королівський двір, політичні ігри та боротьба за прихильність королеви Анни. Фільм поєднує історію з чорним гумором.
Класика американської літератури про сестер Марч оживає у костюмованій драмі з подіями часів Громадянської війни у США.
Фільм розповідає історію життя Марії Стюарт, яка намагалася повалити свою кузину Єлизавету I, унаслідок чого вона опинилася в ув’язненні, де й провела решту життя аж до своєї страти.