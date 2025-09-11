Оля Полякова оголосила про прем’єру документального фільму Все буде добре, Оля

26 жовтня, у день, який фанати називають Всеукраїнським днем Олі Полякової, відбудеться прем’єра документального фільму «Все буде добре, Оля». Стрічка стане підсумком однойменної концертної програми, що народилася під час повномасштабної війни та три роки поспіль об’єднувала тисячі українців у містах України та Європи.

Оля Полякова випустить документальний фільм «Все буде добре, Оля»

Протягом майже десяти років саме 26 жовтня Полякова дарувала глядачам з України та Європи масштабні шоу. Цього року артистка вирішила змінити традицію і замість концерту на сцені вона покаже фільм про власну трансформацію і трансформацію країни.

Зараз дивляться

– Це не буде фільм «про мене». Це не історія дитинства і не ще одна легенда. Це фільм про програму «Все буде добре», яка народилася разом із війною, яку ми прожили майже три роки і яка цієї осені востаннє була представлена глядачеві, – каже Оля Полякова.

Ідея втілити історію шоу у форматі документального фільму належить журналісту та телеведучому Олексію Суханову. Він зібрав історії, закулісні моменти, голоси музикантів і глядачів, щоб показати шлях артистки у цей історичний час.

– Це історія про зміни, про шлях артиста, про ті пісні й емоції, що об’єднували нас. Я вдячна авторам, музикантам і всім, хто створив цю програму разом зі мною, – підсумовує Полякова.