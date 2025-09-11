Розпочались зйомки комедії Корпорат Олексія Гончаренко: що відомо

В Україні розпочалися зйомки фільму «Корпорат» – локальної адаптації культової румунської комедії Teambuilding. Стрічку створює студія UnitedContentHUB, а в широкий український прокат вона вийде вже 1 січня 2026 року.

Розпочались зйомки комедії «Корпорат»: що відомо

Раніше «Корпорат» було офіційно презентовано під час заходу B&H Film Distribution, де команда фільму вперше розповіла про майбутню прем’єру. Тепер же стартував головний етап – знімальний процес.

Зараз дивляться

У фільмі ролі зіграють Тетяна Малкова, Володимир Шумко, Юлія Ігнатченко, Павло Текучев та Євген Ламах. Креативним продюсером виступає Олексій Гончаренко, режисер-постановник Олександр Кірієнко, оператор-постановник Олег Авілов, а генеральні продюсери Олексій Лимаренко та Андрій Ногін.

– Насправді «Корпорат» – це сатира на наші корпоративні стосунки. Дуже часто, женучись за кар’єрою та посадами, люди не помічають справжнього життя і втрачають щось людське. Це, якщо говорити глобально, основний меседж стрічки. Але в цілому це легка і смішна історія про те, як на корпоративі люди проявляють себе справжніх. У робочому середовищі ми скуті обов’язками та посадами, а під час корпоративу стаємо розкутими – показуємо таланти, емоції, та свої найкращі риси. І навіть ті, хто ніколи не був на корпоративах, зможуть відчути цей особливий вайб у кінотеатрі. Адже «Корпорат» – це справжня можливість прожити його разом з героями на екрані, – Олексій Гончаренко, креативний продюсер фільму.

За сюжетом, життя офісного колективу торговельної компанії перевертається з ніг на голову після новини про скорочення штату. Хто залишиться на роботі, вирішить тижневий тімбілдінг. Звичайний корпоратив перетворюється на справжнє випробування характерів, де кожен учасник покаже своє справжнє обличчя.

– Я переконана, що зараз глядачам як ніколи потрібні позитивні емоції. Ми живемо в час, коли стресу і напруги надто багато, і можливість просто розслабитися, посміятися від душі та відчути легкість – це справжня розкіш. «Корпорат» саме про це: він дарує атмосферу радості, драйву й тієї безпосередності, якої нам так бракує в буденності. Особливо символічно, що прем’єра відбудеться на Новий рік, бо свята – це момент, коли всі ми хочемо зарядитися теплом, світлом і хорошим настроєм.Корпорат – це сатиричний фуршет для вашої голови. Тут все на межі: персонажі такі суперяскраві, що аж хрустять, ситуації такі перебільшені, що стає навіть лячно впізнавати себе. Це фільм, щоб відпочити розумом і посміятися душею з колег, з босів і, головне, з самих себе, – Тетяна Малкова акторка фільму.

Генеральний продюсер фільму Олексій Лимаренко додає, що «Корпорат» – це ще й приклад вдалої культурної адаптації міжнародної франшизи до українських реалій:

– Для мене «Корпорат» це унікальний приклад того, як міжнародна франшиза може природно вкоренитися в нашому культурному середовищі. Румунський оригінал став справжнім хітом у Центральній Європі, і це не випадково: він піднімає теми, близькі ментально й українцям. Наші люди так само впізнають себе в цих жартівливих перебільшеннях, у цій іронії над офісними буднями та боротьбою характерів. Ми не просто адаптуємо історію, ми робимо її нашою, додаючи локальні нюанси й емоції. І водночас показуємо, що Україна живе в одному культурному ритмі з Європою, ми розуміємо цей гумор, цю динаміку, і нам це органічно пасує,– Олексій Лимаренко генеральний продюсер фільму.

Фільм «Корпорат» стане сучасною комедією про знайомі всім офісні реалії, корпоративну культуру та боротьбу за місце під сонцем – із гумором, перебільшенням та впізнаваними ситуаціями.

Цікаво, що вже у перший знімальний день команда фільму вирішила зламати традиції: замість звичного «розбиття тарілки» вони замовили для всієї групи сто хот-догів. Атмосфера відразу стала невимушеною й трохи авантюрною – ніби й сам фільм обіцяв бути таким. Власне, з цього моменту стало зрозуміло: далі все піде не за планом. А якщо й чекати чогось у фіналі, то лише справжнього феєрверку несподіванок і повторів від цієї команди.

Дистрибʼютор фільму в Україні – B&H Film Distribution Company

Медіапартнер фільму – «Новий канал»