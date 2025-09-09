DOROFEEVA і Monatik випустили спільний трек If You know what I mean та кліп на пісню

Два найпопулярніших українських артисти MONATIK і DOROFEEVA знову об’єдналися у спільному релізі – пісні та відеокліпі «If You know what I mean». Прем’єра відбулася символічно в день виходу альбому MONATIK «Вічно танцююча людина», лід-синглом якого вона стала.

MONATIK і DOROFEEVA – «If You know what I mean»: нова спільна пісня та кліп на трек

Режисером кліпу виступив Руслан Махов. Відеоробота витримана у стилістиці мінімалістичного урбану з елементами експериментального танцю й театру. А MONATIK і DOROFEEVA вкотре заявили про себе, як артисти, для яких танець є не просто частиною шоу, а мовою спілкування зі світом.

Зйомки відбувалися у брутальному просторі з оголеними стінами, що нагадує постіндустріальний артоб’єкт. На контрасті з цим середовищем – надскладна хореографія, вражаючі синхронні рухи та емоційна пластика артистів і танцівників, які вимагали тижнів підготовки. Чорні кулі, символічні «бульбашки», що з’являються у кадрі – нагадують про центральну локацію легендарного кліпу «Глубоко», знятого сім років тому в The Bubble House. І це не всі відсилки до знакової роботи – у самій пісні також можна почути інтонаційні перегуки з попереднім хітом.

– Я завжди відчував особливий вайб Наді. Тому, коли «народилася» ідея цієї композиції, я був щиро впевнений: у ній має зазвучати саме DOROFEEVA. Перебуваючи на репетиціях та під час підготовки до зйомок кліпу, мої відчуття лише підтвердилися. У всесвіті «Вічно танцюючої людини» надія завжди посідає особливе місце. Так було ще в ері «Love it Ритм», і так є зараз. Вірю, що наша спільна енергія з DOROFEEVA подарує вам ту саме необхідну надію, телепорт у гарний вайб, заряд світла й позитивних емоцій, які нам усім так необхідні, – розповів MONATIK.

– Діма – дуже досвідчений та професійний артист і музикант, та ще й мій друг, тому я з великою радістю погодилася на дует. Я відчуваю цей трек як продовження нашої дуетної історії у сьогоденні. Це така приємна ностальгія й можливість додати світла у найтемніші часи. Наші думки різні, ніби ці кульки у відео, переважно – темні та важкі, бо ми живемо в такі часи. Деякі ми відштовхуємо, над іншими працюємо, якісь – приймаємо. Кожен глядач зчитає тут своє, – поділилась враженнями DOROFEEVA.

Зйомки кліпу відбувалися у Києві в день трагічного масованого обстрілу. Команді довелося кілька разів переривати процес і спускатися в укриття, чекаючи на відбій тривоги. У результаті знімальний день розтягнувся майже до 30 годин. Це ще більше підкреслює силу відео – воно створене у надзвичайних умовах, але наповнене світлом, ритмом та надією.