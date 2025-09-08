Оля Полякова – Вкрала: співачка випустила новий кліп

Співачка презентує нову відео роботу на сингл «Вкрала». Поряд із Поляковою у кадрі зʼявляється її подруга та колега по «Дорослим Дівчатам» Маша Єфросиніна.

Оля Полякова – Вкрала: дивитись новий кліп онлайн

Свіже відео від Олі Полякової – це не драма і не сюжетна історія, а закарбований у памʼяті день, наповнений сміхом, легкістю та свободою. Разом із Єфросиніною співачка показує, як важливо іноді вирватися з круговерті роботи та нескінченних справ, аби прожити момент «на повну». І не обовʼязково чекати на слушний момент, адже саме життя є вже само по собі святом, якщо розділити його з подругою.

– Іноді нам обом потрібно просто сказати: стоп! – і вкрасти одна одну зі щоденної метушні. Цей кліп про те, як круто бути собою й насолоджуватися моментом, – каже Оля Полякова.

Свою роботу у новій відео роботі Полякової Маша Єфросиніна коментує наступним чином:

– Хто не знав, я дуже люблю зйомки! Весь процес, від продумування образу до акторської роботи. І, взагалі, хочу себе спробувати у цікавій ролі на великому екрані. Нещадно тільки про це подумала, подивилася у вікно, як мені зателефонувала Оля і запропонувала знятися в її новому кліпі! «З задоволенням» – відповіла я. Адже знятися в кліпі – це дуже добре, а знятися в кліпі у моєї найкрасивішої найсексуальнішої подруги, моєї королеви, – набагато краще. Та і пісня з першого прослуховування засіла в голові. Наспівую кожен день! – поділилась ведуча.

«Вкрала» – ще один крок до майбутнього альбому Полякової «Жінка з цікавим майбутнім», над яким артистка активно працює. Це пісня про зухвалу відвертість жінки, яка не стримує себе в бажаннях і не боїться їх проявляти.

У фірмовому стилі Полякової, сміливо, емоційно, з ноткою іронії – трек перетворюється на яскраву історію про рішучість і свободу почуттів. Це про любов, яка не визнає правил і завжди обирає власний шлях.

Кліп присвячений жіночій дружбі, легкості й умінню залишатися дівчатами в будь-якому віці. Подивитися його можна на офіційному YouTube-каналі Олі Полякової.