Альбом Вічно танцююча людина: MONATIK презентував музичний трейлер

DOROFEEVA, KOLA, DANTES, Олексій Дурнєв, Аліна Паш, OTOY, ROXOLANA, Phil It та KAZKA у музичному анонсі до альбому «Вічно танцююча людина» від MONATIK.

MONATIK презентував музичний трейлер альбому «Вічно танцююча людина»

Український артист та музикант MONATIK, який цього року запустив серію концертів IV у Києві на підтримку четвертого сольного альбому «Вічно танцююча людина», випустив музичний трейлер, у якому анонсує свої колаборації з артистами на майбутній платівці. Серед музичних дуетів MONATIK в альбомі: DOROFEEVA, KOLA, DANTES, Олексій Дурнєв, Аліна Паш, OTOY, ROXOLANA, Phil It та KAZKA.

Зараз дивляться

– Моє ставлення до релізу альбому «Вічно танцююча людина» – особливе. Я працював над ним 6 років, почав ще у далекому 2019-му. Саме тому він вийшов доволі різноманітним, пронизаним абсолютно різними емоціями та внутрішніми метаморфозами. І оскільки я розпочав роботу над ним ще до повномасштабного російського вторгнення, в альбомі оселився ефект телепорту, If you know what I mean. Разом із командою ми хотіли підійти до презентації платівки так, як любимо найбільше – концептуально і з душею. Коли дизайнер презентує нову колекцію – він знімає ролик. Коли режисер готує фільм – інтригує трейлером. А я сьогодні запрошую Вас у подорож «В.Т.Л.» і показую музичний трейлер альбому. У ньому головні герої – надихаюче ком’юніті: друзі, артисти, з якими ми створили дуети, і всі, хто підтримав цю подорож. Дякую, що стали невід’ємною її частиною, – розповів MONATIK.

Варто зазначити, що цього року MONATIK відкриває свою платівку чотирма частинами. Весь цей час триває передзамовлення альбому «Вічно танцююча людина». Четверта частина, яка об’єднає весь альбом, виходить 9 вересня.