Пісні осені 2025: прем'єри, які варто послухати у вересні

Ловіть добірку нових пісень вересень 2025 від українських артистів! Цей плейлист українських музичних новинок ми поповнюватимемо, тож слідкуй! 🙂

Dema – «Не тікай»

Ця пісня – про емоційну віддаленість у стосунках, коли один з партнерів вже «відсутній», навіть залишаючись поруч, про спроби зберегти зв’язок, який давно розпався, і про усвідомлення, що для когось ці стосунки – лише спосіб не бути самотнім. Вона про нездатність говорити відверто, про відчуття чужості між близькими, про звичку, яка маскується під любов і про необхідність визнати це – навіть коли боляче.



Зараз дивляться

Parfeniuk – «Щось спільне»

– У цьому треці захотілось повернутися до вашого улюбленого: «Ілюха, романтики!», тому пісня вийшла саме така, якою ви її чуєте. Я вклав у неї історію про те, як зароджується закоханість, перші емоції і відчуття. Коли прищик на носі – це про те, як любити людину безумовно. Муза невловима, але я її зловив!, – говорить Parfeniuk.

«Щось спільне» – історія про те, як для закоханої людини певні «недоліки» стають причиною ще сильніших почуттів – «та прищик на носі знову голову зносить». Parfeniuk співає про те, як можна любити без обмежень та очікувань, коли кожна «нерівність» стає ключовим символом ідентичності, яка приваблює і «голову зносить».

Фото iStock