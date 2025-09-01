Співачка Diana Gloster зібрала перший сольний концерт на даху Gulliver: як це було

Співачка розповіла, як виглядають будні студентки-медика

Сьогодні мільйони українських школярів та студентів повертаються до аудиторій, і серед них – переможниця шоу «Неймовірні дуети» на Новому каналі. Авторка пісень та співачка iSKra поєднує творчість з навчанням у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, де вона є студенткою 6-го курсу. Навчання на медфаці – це окремий світ. Співачка iSKra ділиться з нами унікальним досвідом.

– На п’ятому курсі ми прийшли на гурток кафедри ЛОРу. Викладачі принесли голови баранів, пояснивши, що їхня носова перегородка анатомічно дуже схожа на людську. Нам видали ендоскопи (медичні прилади для обстеження внутрішніх органів) та хірургічні інструменти, щоб ми могли спробувати провести септопластику – операцію з вирівнювання носової перегородки. У нас все вийшло з першого разу, – з усмішкою згадує iSKra.

Звісно, яке навчання на медфаці без відвідування моргу. Співачка зізнається, що їй було цікаво, вона не втратила свідомість, але зрозуміла, що цей напрямок у професії не є їй близьким. Натомість, чергування у перинатальному центрі подарувало незабутні емоції.

– Це такі неймовірні відчуття, коли бачиш народження нового життя. Я не злякалася і не втратила бажання мати дітей, бо це якась магія відбувається. Кілька секунд – і дитина вже на ручках. У батьків очі в сльозах та усмішка. До речі, тільки за одну ніч мого чергування народилось п’ятеро діток, – розповідає співачка.

iSKra вже мала досвід й асистування під час операції.

– Спочатку я «замилась на операцію» (повністю вимила руки аж до плеча), а потім операційна медсестра одягла мене у стерильний костюм. Під час операції я подавала інструменти хірургу. Це було відповідально та цінно, адже я вже не просто дивилась на операцію, а брала в ній участь, – додає співачка.

До речі, спеціальність, яку планує обрати iSKra, – фоніатр, – дуже важлива для світу музики. Фоніатри спеціалізуються на лікуванні голосових зв’язок та допомагають артистам підтримувати здоров’я.