Маша Кондратенко готує перший великий сольний концерт у Києві: що відомо

24 жовтня в клубі Atlas відбудеться перший великий сольний концерт Маші Кондратенко

Маша – трендсетерка та амбасадорка Equal Україна від Spotify, авторка хітів, що вже зібрали мільйони переглядів на YouTube і стримінгах.

Зараз дивляться

У Києві відбудеться концерт Маші Кондратенко: подробиці

Фаворитка Нацвідбору на «Євробачення-2025» представить у Києві свої найяскравіші треки – від No time to cry, Un Deux Trois, «Вогник-Вогник», «Хто це така» та «Ваньки-встаньки» до композицій із дебютного альбому «Знайшла свій щоденник».

У ньому виконавиця розповідає слухачам особисті історії та ділиться спектром емоцій, що супроводжували її життя протягом останніх чотирьох років. Альбом став відображенням справжньої Маші – щирої, імпульсивної, вразливої, мрійливої, різної.

У програмі також – яскраві фіти й гучні бенгери з уже відомими артистами, а також неочікувані музичні сюрпризи, які вперше прозвучать наживо зі сцени клубу Atlas.

Сольний концерт Маші Кондратенко – це унікальна нагода зазирнути у «щоденник артистки», де вона вперше поділиться своїм світом настільки відверто – й запросить слухачів прожити його разом із нею цього вечора.