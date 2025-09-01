Алан Бадоєв зняв новий кліп для Макса Барських на пісню Mine: подробиці

Режисер Алан Бадоєв, який цього разу виступив і хореографом, розповів, що кожна їхня робота – це не просто відео, а пам’ять про цілий етап життя, стиль і відчуття, актуальні саме в момент зйомок.

Режисер Алан Бадоєв показав бекстейдж зі зйомок кліпу Макса Барських Mine

– Mine – особливий момент. Його створення було складним, хоч і веселим, – поділився він.

Тієї ночі Київ атакували ракетами й дронами, а команда переживала справжній внутрішній бій: між тривогами, укриттями й постійним хвилюванням за людей і артистів.

Попри все, зйомки відбулися успішно: вдалося зберегти емоцію й підняти енергію кадру до потрібного рівня. Для Бадоєва це відео стало контрапунктом до часу, у якому ми живемо: творити, не погоджуватись на менше й іти до кінця.

У бекстейджі простежується естетика, що перегукується з культовим кліпом Макса Барських Rich: золоті костюми, відверта пластика й відчуття зухвалої пристрасті. Це той самий вайб, який змушує повертатися до кліпу знову й знову.