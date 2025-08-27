Віталій Козловський долучився до збору UNITED24: збирає на ШІ-керовані турелі

Український співак, автор хіта «Пінаколада» Віталій Козловський приєднався до збору фандрейзингової платформи UNITED24 «Вартові неба» та відкрив власну банку для збору коштів.

Артист записав відеоролик, у якому виконав фрагмент відомої української пісні «Ніч яка місячна». Ця пісня була обрана невипадково – в одному з її куплетів оспівана краса українського неба, яке сьогодні потребує захисту від російських атак.

Зараз дивляться

– Мрію, щоб наші діти засинали не в страху, а в тиші. Щоб їх будило сонце, а не вибухи. Їхнє дитинство – це наше завтра. І сьогодні воно залежить від кожного, хто боронить нашу землю й небо. Бо ми захищаємо не просто небо – ми захищаємо життя, – зазначив Віталій Козловський.

Мета збору UNITED24 – 1 500 000 доларів на закупівлю десятьох сучасних турелей Sky Sentinel. Їхнє головне завдання – знищення російських ударних дронів та крилатих ракет, які регулярно атакують мирні міста й об’єкти критичної інфраструктури України. Одна з турелей отримає назву на честь відомої пісні Віталія Козловського «Пінаколада».

Кожен, хто зробить внесок від 100 гривень, автоматично братиме участь у розіграші унікального призу: можливості відвідати сольний концерт Віталія Козловського, потрапити за лаштунки, познайомитися зі співаком і особисто почути пісню «Пінаколада» у його виконанні – спеціально для переможця!

UNITED24 та Віталій Козловський запрошують кожного приєднатися до цієї місії – допомоги у захисті українського неба. Кожна пожертва може наблизити момент, коли шум ночі в Україні буде не від «шахедів», а лише від музики, співів і мирного життя.