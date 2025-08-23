Новий каналG.spaceНовини

Фільми Marvel: офіційна хронологія для перегляду

Якщо ви давно плануєте познайомитися ближче з всесвітом Marvel, то найкраще братися за цю серйозну справу, добре підготувавшись. А саме – склавши список фільмів у правильній хронології, щоб максимально поринути у фантастичний кіно всесвіт.

Незалежно від того, чи хочете ви «йти» в порядку випуску Marvel, в хронологічному порядку або в остаточному порядку, який включає кожен проект, короткометражний або повнометражний фільми, ми зібрали для вас список, який охоплює все!

Приготуйтеся засісти за перегляд з величезним відром попкорну, тому що вам багато, дуже багато часу, але повірте, воно того варте.

Отже, варіант 1. Як дивитися фільми Marvel у хронологічному порядку:

  • Капітан Америка: Перший месник
  • Капітан Марвел
  • Залізна людина
  • Неймовірний Халк
  • Залізна людина 2

  • Тор
  • Месники
  • Тор: Темний Світ
  • Залізна людина 3
  • Капітан Америка: Зимовий солдат
  • Вартові Галактики
  • Вартові Галактики Том. 2
  • Месники: Ера Альтрона
  • Людина-мураха
  • Капітан Америка: Громадянська війна
  • Чорна Пантера
  • Людина-павук: Повернення додому
  • Чорна вдова
  • Доктор Стрендж
  • Тор: Рагнарек
  • Людина-мураха та Оса
  • Месники: Війна нескінченності
  • Месники: Фінал
  • Шанг-Чі та легенда десяти кілець
  • Людина-павук: Далеко від дому
  • Вічні
  • Людина-павук: Шляхи додому немає
  • Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля

Варіант 2. Як дивитися фільми Marvel у порядку за датою випуску:

Фаза 1:

  • Залізна людина
  • Залізна людина 2
  • Тор
  • Капітан Америка: Перший месник
  • Месники

Фаза 2:

  • Залізна людина 3
  • Тор: Темний Світ
  • Капітан Америка: Зимовий солдат
  • Вартові Галактики
  • Месники: Ера Альтрона

  • Людина-мураха

Фаза 3:

  • Капітан Америка. Громадянська війна
  • Доктор Стрендж
  • Вартові Галактики 2
  • Людина-павук: Повернення додому
  • Тор: Рагнаре
  • Чорна Пантера
  • Месники: Війна нескінченності
  • Людина-мураха та Оса
  • Капітан Марвел
  • Месники: Фінал
  • Людина-павук: Далеко від дому

Фаза 4:

  • Чорна вдова
  • Шанг-Чі та легенда десяти кілець
  • Вічні
  • Людина-павук: Шляхи додому немає
  • Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля

Варіант 3. Повне занурення у всесвіт! Як дивитися всі фільми, серіали, ТВ-шоу, які стосуються того, що відбувається у всесвіті Marvel в хронологічному порядку:

  • Капітан Америка: Перший месник
  • Агент Картер (Marvel One-Shot)
  • Агент Картер 1-2 сезон
  • Капітан Марвел
  • Залізна людина
  • Неймовірний Халк
  • Залізна людина 2
  • Консультант (Marvel One-Shot)
  • Кумедний випадок стався на шляху до Молота Тора (Marvel One-Shot)
  • Тор
  • Месники
  • Пункт 47 (Marvel One-Shot)
  • Залізна людина 3
  • Хай живе король (Marvel One-Shot)
  • Агенти Щ.І.Т. 1 сезон, з 1 по 7 серії
  • Тор: Темний Світ
  • Агенти Щ.І.Т. 1 сезон, з 8 по 16 серії
  • Капітан Америка: Зимовий солдат
  • Агенти Щ.І.Т. 1 сезон, з 17 по 22 серії
  • Вартові Галактики

  • Вартові Галактики 2
  • Шибайголова 1 сезон
  • Агенти Щ.І.Т. 2 сезон, з 1 по 19 серії
  • Джессіка Джонс 1 сезон
  • Месники: Ера Альтрона
  • Агенти Щ.І.Т. 2 сезон, з 20 по 22 серії
  • Шибайголова 2 сезон
  • Люк Кейдж 1 сезон
  • Людина-мураха
  • Агенти Щ.І.Т. 3 сезон, з 1 по 14 серії
  • Плащ та кинджал 1 сезон
  • Залізний кулак 1 сезон
  • Плащ та кинджал 2 сезон
  • Захисники 1 сезон
  • Втікачі 1 сезон
  • Агенти Щ.І.Т. 3 сезон, серії з 15 по 19
  • Каратель 1 сезон
  • Капітан Америка: Громадянська війна
  • Агенти Щ.І.Т. 3 сезон, серії з 20 по 22
  • Чорна Пантера

  • Чорна вдова
  • Втікачі 2 сезон
  • Нелюди 1 сезон
  • Джессіка Джонс 2 сезон
  • Втікачі 3 сезон
  • Людина-павук: Повернення додому
  • Агенти Щ.І.Т.: Рогатка 1 сезон
  • Люк Кейдж 2 сезон
  • Доктор Стрендж
  • Агенти щита. 4 сезон, з 1 по 8 серії
  • Залізний кулак 2 сезон
  • Шибайголова 3 сезон
  • Агенти Щ.І.Т. 4 сезон, з 9 по 22 серії
  • Каратель 2 сезон
  • Джессіка Джонс 3 сезон
  • Тор: Рагнарек
  • Агенти Щ.І.Т. 5 сезон, з 1 по 19 серії
  • Людина-мураха та Оса
  • Месники: Війна нескінченності
  • Агенти Щ.І.Т. 5 сезон, з 20 по 22 серії
  • Агенти Щ.І.Т. 6 сезон
  • Агенти Щ.І.Т. 7 сезон
  • Месники: Фінал
  • ВандаВіжен 1 сезон

  • Сокіл та Зимовий Солдат 1 сезон
  • Шанг-Чі та легенда десяти кілець
  • Людина-павук: Далеко від дому
  • Вічні
  • Людина-павук: Шляху додому немає
  • Соколине Око
  • Що якщо…? 1 сезон (альтернативний графік)
  • Локі 1 сезон (альтернативний графік)
  • Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля
  • Місячний лицар
  • Міс Марвел

За матеріалами www.cosmopolitan.com

