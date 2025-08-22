Драматичний фільм «Шкодуючи за тобою» стартує у прокаті вже цього року
Kinomania Film Distribution дропнули офіційний український трейлер драми «Шкодуючи за тобою» від режисера Джоша Буна («Винні зірки», «Нові мутанти»). Головні ролі у фільми зіграли Еллісон Вільямс («М3ҐАН», «Пастка», серіал «Дівчата»), Маккенна Ґрейс («Капітан Марвел», франшиза «Мисливці на привидів»), Дейв Франко («Ілюзія обману», «Сусіди»), Мейсон Темз («Чорний телефон», «Як приборкати дракона») та інші. Картину знято за мотивами світового бестселера Коллін Гувер.
Войовнича краса у кіно! Ксена, Соня, Діана і ще декілька легендарних жінок-воїтельок
Драма «Шкодуючи за тобою»: сюжет
Драма «Шкодуючи за тобою» – дивитися офіційний український трейлер просто зараз