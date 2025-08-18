Єва Коршик розповіла про свій стиль: головні правила та заборони

У сучасній моді легко загубитися між тим, що «трендово», і тим, що дійсно підходить саме тобі. Одяг може розповісти про настрій, характер і внутрішній стан, а комфорт і доречність часто важливіші за чергову модну тенденцію. Створювати свій стиль – значить балансувати між класикою і експериментом, між особистим смаком і актуальними силуетами, не втрачаючи себе.

Єва Коршик про головні правила та заборони у своєму стилі

Саме про такий підхід до одягу і про свій особистий fashion-маніфест розповідає авторка ютуб-каналу «Okay Eva» Єва Коршик. У цьому інтерв’ю вона ділиться тим, що ніколи не одягне і чому, як обирає кольори й аксесуари, які базові речі залишаються її фаворитами і як тренди можуть працювати на стиль, а не проти нього.

Який одяг або аксесуар Ви ніколи не одягнете – навіть заради зйомки чи експерименту?

Мене абсолютно не приваблює вульгарність в образах. Є дуже тонка грань між тим, щоб зробити лук сексуальним, і тим, щоб перетворити його на щось надто зухвале або без смаку.

Я люблю виглядати жіночно, іноді навіть сміливо, але це ніколи не про надмірне оголення чи навмисно провокаційні деталі. Для мене важливі естетика, смак і відчуття міри, щоб образ розкривав характер, а не зводився до банальної демонстрації тіла. Тому будь-яка зйомка у відверто вульгарному стилі для мене абсолютно виключена.

Чи є кольори, які Ви принципово не носите, і чому?

Я людина настрою у виборі кольорів. Після аналізу мого кольоротипу стиліст порадила уникати холодних відтінків, зокрема яскравого насиченого синього – він не підкреслює мою зовнішність.

Але я ніколи не ставлю на жодному кольорі «хрест» назавжди. У моді та стилі головне – баланс і доречність: іноді правильний фасон, фактура чи поєднання можуть зробити навіть «не мій» колір органічним у образі.

Є тренд, який усі люблять, але Ви категорично «проти»?

Чесно кажучи, зараз мені подобається більшість нових трендів. Оверсайз, естетика 2000-х, «піжамний стиль» у повсякденних образах, балетки, джинси з низькою талією – все це виглядає цікаво й по-своєму чарівно.

Я отримую справжнє задоволення, спостерігаючи за стильними луками модниць, але мені самій складно бути абсолютно «в темі» кожного тренду. Мій вибір – класика, в яку я додаю актуальні силуети та деталі, щоб виглядати сучасно, але залишатися вірною собі.

Що для Вас означає комфорт у стилі, і як це впливає на речі, які ви обираєте?

Комфорт – це не лише про спортивний одяг. Його можна знайти і в сукнях, і в спідницях, і навіть у підборах – головне, щоб вони були зручними. Я зрозуміла, що багатошарові чи надто складні образи не для мене.

Мій принцип простий: зрозумілі, лаконічні комбінації + одна трендова деталь, щоб образ виглядав сучасно. Наприклад, актуальні зараз маленькі підбори чудово пасують майже до всього. Мені в них комфортно, а оточення постійно робить компліменти, що я виглядаю святково, хоча для мене це абсолютно повсякденний варіант.

Окремо я завжди приділяю увагу волоссю: чисте, доглянуте й акуратно вкладене – це вже половина вдалого образу. Для мене виглядати презентабельно й відчувати комфорт – синоніми.

Якби Вам довелося відмовитися від однієї деталі гардероба назавжди, що б це було і чому?

Це, мабуть, були б «стріпи» на підборах або скіні-джинси. Але мода циклічна, тож ніколи не варто говорити «ніколи». Наприклад, я раніше думала, що не носитиму спортивний одяг або рок-елементи у повсякденному житті, але після концертів світових хіп-хоп артистів захотілося додати до гардероба речі, які доречні для таких подій.

Топ-5 базових речей, які мають бути в гардеробі кожної жінки цієї осені

Мій топ-5 базових речей, які мають бути в гардеробі кожної жінки цієї осені, виглядає так.

Пальто або тренч у класичному відтінку з акцентом на талію – завжди безпрограшний варіант, який робить образ завершеним. Піджак із широкими плечима, але приталений, створює ідеальний силует сезону та додає елегантності навіть найпростішим комбінаціям. Білі джинси стали для мене справжнім відкриттям: вони універсальні, поєднуються з будь-чим і миттєво додають образу святковості.

Аксесуари на шию чи голову – хустка, шарф, стильний капелюх, або великі сережки – оживляють образ і роблять його більш індивідуальним. І, звісно, зручне трендове взуття: казаки, ботильйони з гострим носком або чоботи на невисоких підборах. Навіть найповсякденіший лук з ними стає стильним завдяки актуальним силуетам.

Наприклад, мій ідеальний осінній образ: білі джинси, чорний гольф, ремінь, тренч, великі сережки та казаки. Зручно, сучасно і при цьому абсолютно «моє».

Тренди, про які б Ви радили забути

Скіні-джинси поки що залишаються «в тіні», хоча, здається, незабаром вони можуть повернутися. Сьогодні важливо не сліпо слідувати трендам, а відчувати їхню доречність і гармонію у власному стилі. Для мене завжди головне, щоб образ був органічним і комфортним, а не просто «модним заради моди».

Наскільки для Вас важливі аксесуари в образах

Аксесуари для мене – справжній must-have у будь-якому образі. Навіть у спортзал я одягаю маленькі базові сережки, бо без них відчуваю себе «незавершеною».

Зараз настає нова ера стилю: можна носити найпростіший базовий одяг, але правильні аксесуари миттєво роблять образ унікальним і впізнаваним. Вони додають характеру та індивідуальності, і саме через них прості комбінації виглядають особливо стильно.