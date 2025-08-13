Фестиваль актуальної анімації та медіамистецтва LINOLEUM: перелік фільмів позаконкурсної програми

Найбільший фестиваль анімації в Україні відбудеться з 1 по 5 жовтня у двох локаціях – UNIT City та Будинок Кіно

Фестиваль актуальної анімації та медіамистецтва LINOLEUM, найбільший показ авторської анімації в Україні, оголосив позаконкурсні програми, спеціальні покази та блок експериментальної анімації. Понад 70 короткометражні фільми, зібраних під кураторством професіоналів та професіоналок з України та світу, покажуть у тематичних блоках. Від горорів до дебютів, від феміністичних роздумів до нового абстрактного фільму Микити Лиськова.

Зібрали перелік усіх фільмів позаконкурсної програми фестивалю LINOLEUM.

Нагадаємо, що покази позаконкурсних та конкурсних програм відбудуться в UNIT.City з 1 по 4 жовтня, а деякі секції покажуть 5.10 у Будинку Кіно. Відвідати кожен блок можливо за абонементами, що вже доступні до купівлі. Пенсіонер(к)и, учасники/-ці бойових дій та ветеран(к)и зможуть відвідати фестиваль безкоштовно. З правилами користування абонементами можна ознайомитися на сайті фестивалю.

Позаконкурсні програми:

Програма New Faces – це голоси тих, хто щойно ступив у світ анімації, але вже не боїться говорити про важливе. Бо коли, як не зараз? Про київських інженерів-ядерників у часи підписання Будапештського (мать його) меморандуму. Про кохання й розлуку на тлі війни. Про прийняття себе — і навіть про борщ. Ці історії несподівані, щирі та справжні. Бо хоча обличчя авторів і є новими для відвідувачів LINOLEUM, але їхні мрії та гнів до болі знайомі кожному з нас.

– «Послання», реж. Шуня Налисник (Україна);

– «Невидима праця», реж. Ельвіра Хачатурова (Україна);

– «Тебе достатньо», реж. Ксенія Романченко (Україна);

– «Сестри», реж. Олександра Богданенко (Україна)

– «Моя шафа», реж. Юлія Коцюба (Україна);

– «КБ ЯБ (Констукторське бюро ядерної безпеки)», реж. Єгор Стрелков (Україна);

– «Цугцванг», реж. Ріта Бездітко (Україна);

– «Борщ, або смажені сандалі», реж. Ганна Бескровна, Володимир Ільїн (Україна).

Програма #Killmeplease – добірка зухвалого, тривожного та захопливо безумного. На глядачів та глядачок чекає карколомний мікс технік і фільмів, надто химерних, жорстоких чи провокативних для звичайного екрану. Для тих, хто шукає те, що бентежить, шокує й назавжди лишається в пам’яті.

– «Невгамовний біль буття», реж. Оскар Якобсон (Німеччина);

– «Дупа в інтернеті», реж. Барні Томас Фаґан (Німеччина, Велика Британія);

– Butter Bean – Belly Ache, реж. Аріус Зіаї, Дейв Мерсон Гесс (США);

– «Дистурбія», реж. Міра Янкова (Болгарія);

– «Життя Арганоїда», реж. Даан Лукас (Нідерланди);

– «Жуйка», реж. Херсаїн Ортега (Мексика);

– «Барбі», реж. Гілларі Шепард (Австралія);

– «Сон на межі нервового зриву», реж. Лоренцо Сабія (Італія);

– «Стільнички», реж. Хакхьон Кім (Японія, Південна Корея);

– «Відлуння лісової ночі», реж. Себастіан Веселка (Чехія);

– «Мрійник наяву», реж. Бенджамін Майкл Кенфілд (США);

– «Розбите серце», реж. Семіраміс Мамата (Франція, Німеччина, Греція);

– «Фунґуїс», реж. Каріна Торрес, Дієґо Дуран (Коста-Рика);

– «Червоне мʼясо», реж. Елін Артс (Бельгія);

– «Останній подих», реж. Сіґріт Віллідо (Естонія);

– Bob Dylan’s Big Dick, реж. Кріс Ламборн (Велика Британія).

Куратор #Killmeplease Аарон Вуд – співзасновник британського онлайн медіа про аніацію Skwigly Animation Magazine

Програма Ladies First – десять дуже щирих сповідей з усіх куточків світу показують нам жінку у різних обставинах та станах. На роботі та вдома, у розпачі, або ж екстазі, в ліжку коханця, та на хірурга. І попри всі відмінності, в одному вони єдині. Бути жінкою – не даність. А дуже серйозний вибір.

– «Дівчинка і горщик», реж. Валентина Омен, Таті Бонд (Бразилія);

– «Близнюки», реж. Джеймі Стіл Ґріффітс (США);

– «Фарфор», реж. Сара Абіґейл Гокінс (США);

– «Я нарешті стану вробливою», реж. Матільд Жорж (Франція);

– «Плямка», реж. Б’янка Скалі (Німеччина);

– «Розмови у ліжку», реж. Амандін Вотрен (Бельгія);

– «Поїдання апельсина», реж. Мей Кіндред-Бутбі (Велика Британія);

– «Остання», реж. Ане Інес Ландета, Лореа Льонс (Іспанія)

– «Звірина», реж. Андреа Мілетич (Хорватія);

– «Час Є», реж. Катержина Гавлічкова (Чехія).

Програма «Нічна Зміна» – цьогорічна програма жахастиків, де не представлені і боді-горор, і глибокі соціально-політичні заяви, і Девід Лінч.

– «Дощику, дощику, іди геть», реж. Ронан Маккензі (Велика Британія);

– «Божа плоть», реж. Патрісіо Пласа (Аргентина, Мексика);

– «Зрадниця», реж. Шенсюе Ші (Китай, Японія);

– «Цирк вусатих клоунів», реж. Ана Комес, Томас Альсогарай Ванейа, Пас Блой (Аргентина);

– «Набережна Сісоват», реж. Стефані Лансак, Франсуа Леруа (Франція);

– «Увертюра», реж. Якуб Гронський (Чехія).

Спеціальні покази:

Програма «Ритуали Прав» від фестивалю DOK Leipzig – підбірка фільмів від фестивалю, що по-різному осмислюють вічну людську боротьбу між життям і смертю, владою та виживанням. П’ять стрічок розповідають про абсолютно різні погляди людей, які живуть в умовах несправедливості чи війни.

– «Велосипедні доріжки», реж. Антон Кла (Бельгія);

– «Марґарете, 89-ий», реж. Люка Мальбрен (Франція);

– «Ібука, Жюстіс», реж. Жюстіс Рутикарa (Канада);

– «Місце, де завжди квітне жасмин», реж. Хусейн Бастуні (Німеччина);

– «Просто божественно», реж. Мелоді Булісьєр, Богдан Стаматін (Румунія).

Програма «Посеред безнадії ми знайшли любов» – зібрала фільми, що відмовляються залишатися спокійними. Вони хочуть більшого. В цій секції багато говорять про квірність, еротику, ламають норми і прямують до чогось нового.

– «Щоденна розмова», реж. Ченг-Сюй Чжун (Велика Британія);

– «Сурогат», реж. Стас Сантімов (Україна);

– «Труби», реж. Кіліан Фойзі, Джессіка Маєр, Суджант Равічандран (Швейцарія);

– «Святкові канікули», реж. Філіп Блажек (Чехія);

– «Простір», реж. Чжун Сян (Велика Британія);

– «Джунглі бажання», реж. Вонг Пін (Гонконг);

– «Коханці», реж. Кароліна Сандвік (Швеція);

– «Тіла з води», реж. Ніко Млинарчик (Чехія);

– «Рідина», реж. Мона Кайл (Німеччина);

– OUR2, реж. Юнсун Сонг (Японія, Південна Корея).

Куратор програми «Посеред безнадії ми знайшли любов» Якуб Спевак – письменник, сценарист і програмний директор Міжнародного фестивалю анімації Fest Anča в Жиліні (Словаччина)

Експериментальна анімація та відеоарт. Секції за кураторства кінокритикині Юлії Кузнєцової. Трейлер за посиланням.

Програма «Емпатія» – проблеми інших, біль інших, війна інших.

– «Моя тінь реальніше за твоє тіло», реж. Анна Кривенко (Чехія, Україна);

– «Не давайте їм розростатися», реж. Карін Бій (Франція);

– «Небо між світами», реж. Вероніка Якобчук (Україна);

– «Чи мають помирати віртуальні хатні улюбленці», реж. Карло Ґальбʼяті (Італія);

– «Оаза, на яку я заслуговую», реж. Інес Сійоль (Франція);

– «Кролик завжди помирає», реж. Уна Тапер (США);

– «Маріонетка і кит», реж. Роберто Катані (Італія).

Програма «Сліди Стійкості» – фільми, що пропонують побачити ціле крізь тонкі деталі, серед яких нова робота Микити Лиськова.

– «Штрихи», реж. Микита Лиськов (Україна);

– «Графіті», реж. Рьо Орікаса (Японія);

– SKRFF, реж. Корі Френсіс Паркс, Даніель Нудершер (Австрія);

– «Тиха панорама», реж. Ніколя Піре (Бельгія);

– «Глибокий час без часу», реж. Ерік Саузер (США);

– «Це не ваш сад», реж. Карлос Веландія, Анхеліка Рестрепо (Колумбія);

– «Синтез», реж. Річард Р. Рівз (Канада);

– «Стани матерії», реж. Марвін Гаук (Нідерланди);

– «Метаморфоза», реж. Лін Тет Аун (Мʼянма).

Фестиваль актуальної анімації та медіамистецтва LINOLEUM — найбільший показ авторської анімації в Україні, який займається промотування незалежної анімації та створення сприятливих умов для розвитку анімаційної та суміжних індустрій в Україні. У 2025 році фестиваль відбудеться з 1 по 5 жовтня у двох локаціях Києва – UNIT.City та Будинку кіно.

