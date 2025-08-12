Друга Ріка – Залишаю дім: слухати онлайн, текст (слова) пісні

Після декількох років активної концертної діяльності, «Друга Ріка» повернулася до студійної творчості – гурт презентував сингл «Залишаю дім» та музичне відео до нього. Пісня увійде до нового альбому, над яким нині працює гурт. Вихід платівки запланований на 2026 рік. Послухати «Залишаю дім» можна на всіх музичних платформах.

Зі слів лідера гурту та автора слів Валерія Харчишина, «Залишаю дім» – мотиваційний трек до сприйняття реальності, натхненний особистим досвідом. Пісня про кохання і втрати, про те, коли зникає точка опори і доводиться залишити простір, пронизаний спогадами з минулого життя. Але водночас – і про прийняття змін: про речі, які залишаються з нами назавжди, навіть коли відкриваємо для себе новий досвід.

Зараз дивляться

«Друга Ріка» – «Залишаю дім»: слухати пісню онлайн

«Друга Ріка» – «Залишаю дім»: подробиці про пісню

Ідея відео до композиції народилася у Валерія спонтанно за тиждень до прем’єри і являла собою лірик-відео. Втілити задум в життя в обмежені строки взявся режисер Данило Дємєхін з командою. В процесі роботи над сценарієм сюжет зазнав трансформації і стало зрозуміло, що виходить повноцінне музичне відео:

– Це музичне відео народилося за рекордні три дні – від першого дзвінка до реалізації на майданчику. Фінальна ідея виникла після особистої розмови з Валерієм – його історія настільки глибоко мене зачепила, що я не міг заснути всі ці дні, обмірковуючи кожну деталь, червону нитку сюжету та сенси, близькі для кожного з музикантів гурту. Для мене «Залишаю дім» – це особиста реальність: з березня 2022 року я не можу повернутись у своє рідне місто Енергодар, яке в окупації. Але я відчуваю його тепло й світло навіть на відстані – і воно є в кожному кадрі цього кліпу. Вірю, що кожен глядач знайде у відео частинку себе: втрату, надію, сенс, що болить і водночас лікує, – ділиться режисер Данило Дємєхін.

Пісня читається як сповідь і символічна межа між «до» і «після». Вона розповідає історію того, хто перегорнув важливу сторінку життя – не залишився у втраті, прийняв зміни та розпочав новий шлях.

– Є речі, які не змінюються. Це – кохання. Точніше, здатність його відчувати. Усе інше змінилося. Я усвідомлюю, як навіть особиста трагедія в тексті з часом та сотнями виконань, набуваючи популярності, втрачає свій драматизм. Так було з «Секретом»: під час перших виконань – комок у горлі та сльози у слухачів, а з часом – танцювальні ремікси. Але так, щоб текст пісні, що має ознаки особистої «мультитрагедії», ще до релізу пройшов усі етапи, проковтнувши авторські переживання: від втрати родинного дому до нової домівки, а згодом – і її, – такий креативний шлях відбувся зі мною вперше. А коли я знайшов у собі сили залишити токсичний дах, композиція трансформувалась у мотиваційний трек – не про втечу в омріяне й недосяжне, а про прийняття реальності, – коментує Валерій Харчишин.

Музиканти поділилися, фраза «Я здав свої ключі» також знаменує новий етап у творчості колективу, який поєднує нові пісні з кульмінацією досвіду, синергією пережитого учасниками гурту та кількох поколінь слухачів.

Роботу над новим альбомом музиканти почали ще у 2021 році, оприлюднив першу ластівку з платівки під назвою «Остання». Повномасштабна війна призупинила плани музикантів. І з 2022 року гурт видав лише дві композиції: «Чи ти почув» на слова Ростислава Домішевського, а згодом – кавер на легендарну «Запроси мене у сни» авторства Володимира Івасюка та Богдана Стельмаха, яку свого часу виконував Назарій Яремчук.

– В якийсь момент навіть здалося, що ми вже ніколи не повернемося до цього альбому. Гастрольна діяльність та інші обставини все ніяк не давали відновити студійну роботу. Навіть коли між турами намагалися записати щось – це не було «наше». Ми були зануренні в проблеми війни та повсякденної реальності. Але прийшов момент усвідомлення: іншого життя не буде, повернення назад – теж. І це усвідомлення стало натхненням, – розповідають музиканти.

Літо для кожного українця обовʼязково стане справжнім і гурт робить для цього все можливе, допомагаючи Силам оборони України сотнями благодійних концертів, десятками мільйонів гривень та майже тридцятирічною щоденною працею для популяризації української музики.

«Друга Ріка» – «Залишаю дім»: текст пісні

ЗАЛИШАЮ ДІМ

я залишаю дім —

не вимикаю світло в ньому,

я залишаю тінь,

час зупинив тепло і холод,

я залишаю дім —

скелети у шафі і свій одяг,

я залишаю сміх —

нехай згадає дітей моїх

знову несправжнє літо —

ховає сонце від війни,

якщо його люблять діти —

тоді ми квіти, не гриби

я здав свої ключі,

твій голос уночі —

залишив там,

знову сам на сам

я залишаю дім —

човен заплив за береги,

я залишаю біль —

фантоми не зникнуть з голови,

я залишаю дім —

це місце сили і журби,

я залишаю дім —

it’s always open, мушу йти

а може, це справжнє літо,

може, не спалить — не згорим,

але ж його люблять діти —

тоді ми справжні, як гриби

я здав свої ключі,

твій голос уночі —

залишив там,

знову сам на сам

знову — хуйове літо,

шукає закінчення війни,

але ж ми — є його діти —

може, не квіти, а гриби

я здав свої ключі,

твій голос уночі —

залишив там

знову сам на сам,

уам – пам – пара – пам – пам

уам – пам – пара – пам – пам

уам – пам – пам – пам

уам – пам – пам – пам

Фото: Таня Горбатюк