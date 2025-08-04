KOROLOVA втретє виступила на найпрестижнішому фестивалі планети — Tomorrowland!

Цього року KOROLOVA виступила на легендарній сцені Freedom Stage, яка щороку збирає найгучніші імена світової електронної музики. Тисячі фанатів з усього світу стали свідками live-перформансу.

Спеціально для Tomorrowland вона приготувала ексклюзивний сет, у якому відбулась прем’єра нового треку, створеного у дуеті з фронтвумен гурту The Hardkiss Юлією Саніною. Також артистки разом виконали вже культову композицію Higher Calling, яка з моменту релізу стала справжнім гімном єдності, сили та українського духу.

Зараз дивляться

Слухаємо українське! Пісні, які мають потрапити у твій плейлист серпня

Для свого виступу KOROLOVA та Юлія Саніна обрали синхронні сценічні образи від українського бренду GUDU, ще раз підкресливши силу національного стилю на міжнародній арені.