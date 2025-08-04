Сергій Притула став батьком вчетверте! Перші фото сина!

У Сергія Притули народився син! Радісними новинами відомий український волонтер і громадський діям поділився у соцмережах

Новонародженого назвали Марко (з наголосом на «о»). Він з’явився на світ кілька днів тому у Києві. Нагадаю, Сергій Притула також виховує 17-річного сина Дмитра та двох доньок – Соломію (8 років) та Стефанію (4 роки).

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