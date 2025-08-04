Книжкова країна. Плодова пройде на ВДНГ у вересні: що там буде

25–28 вересня ВДНГ знову збере читачів, авторів, видавництва, зіркових гостей та всіх охочих на «Книжковій країні». Один із найбільших книжкових фестивалів країни відбудеться уже вчетверте

Минулі сезони зібрали сумарно понад 200 тисяч відвідувачів, для багатьох із яких, згідно з опитуваннями, це стала перша книжкова подія в їхньому житті. Фестиваль охоплює широку аудиторію: родини з дітьми, молодь, студентів і школярів.

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Цього разу центральною темою обрано осінній урожай як символ підсумків і літературних здобутків сезону. Овочі, фрукти й квіти слугуватимуть образною частиною заходів і мають органічно доповнити розумову та духовну «поживу» від книжок. Площу перед першим павільйоном ВДНГ перетворять на осінній сад із велетенськими плодами-фотозонами, а територію доповнять ще більшою кількістю затишних місць для читання й відпочинку.

Центральним осередком «Книжкової країни» традиційно стане масштабний книжковий ярмарок, який об’єднує провідні видавництва, книгарні та незалежних авторів. Серед постійних учасників фестивалю уже понад 100 видавництв, утім, восени ця цифра може збільшитись, адже цього сезону до «Книжкової країни» вперше приєднається ціла низка новачків — як іменитих гравців, так і молодих.

Серед особливостей осіннього сезону — спеціальна «горорна» програма від літературної спільноти «Бабай», участь студії навкололітературних ігор «ПереФарбований лис», програма творчої репрезентації чинних військових і ветеранів #ФРОНТМЕНИ, інтегрована в загальну програму, а також мистецькі та професійні заходи.

Цього сезону на фестивалі вперше буде представлений напрям ілюстраторів і художників, у межах якого проведуть виставки, фотопроєкти й тематичні заходи. Також відбудеться і вже улюблена кураторська програма Анни Завальської «Родинні читання».

Крім того, спеціально на фестиваль зі США приїде блогерка та письменниця Катя Бльостка. Зустріч з нею «Що люди скажуть? Як забити на думку оточуючих» пройде у форматі живої розмови з публікою — з обговоренням гострих тем і відвертих відповідей, а також автограф-сесією.

Під час Премії книжкових блогерів журі й читачі цього разу обиратимуть найбільш обговорювану перекладну книжку, видану з вересня 2024-го до липня 2025 року. Незабаром на сайті фестивалю та в соцмережах буде опубліковано довгий список і відкрито голосування за короткий, а сама церемонія нагородження відбудеться наживо в передостанній день «Книжкової країни» — у суботу, 27 вересня.

Книжкову атмосферу осіннього фестивалю доповнять аніматори, активності, квести, конкурси та ігри, тематичні майстеркласи. У розширеній зоні ігротеці можна буде не лише придбати ігри, а й зіграти з родиною, друзями чи навіть самими творцями.

Загалом на «Книжковій країні» відбудеться близько 300 подій у вже знайомому відвідувачам форматі: презентації книжок, зустрічі з авторами, автограф-сесії, обговорення та інше.